Thiago Almada em jogo do River PlateAlejandro Pagni / AFP

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João André Pombo
Rio - O River Plate foi eliminado pelo Santa Fe, em partida válida pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os colombianos venceram por 8 a 7 nas penalidades. Depois da partida, torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais de Thiago Almada com provocações.
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O jogador, que estava no Atlético de Madrid, ficou muito próximo de ser reforço da Rubro-Negro, mas optou por jogar no River Plate após longa negociação e diversas polêmicas entre seu empresário e os dirigentes do clube carioca.
Os torcedores do Flamengo aproveitaram a postagem que o jogador fez após o jogo de ida, contra o Santa Fe para provocar e questionar a decisão dele.
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"KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK FOI PRO RIVER PRA SER ELIMINADO", disse um flamenguista por meio do Instagram. Outro foi além: "Deixou de vir para o Flamengo para jogar no River na pior fase! Eliminado da Sul-Americana! Trocou quartas de final da Libertadores para ser eliminado pelo Santa Fe!", criticando a decisão do jogador.
O meio-campista foi contratado por 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões) vindo do Atlético de Madrid, da Espanha, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol argentino.
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Torcedores zombando da Thiago Almada após eliminação de River Plate, na Sul-Americana - Reprodução/Instagram @j.ph_l
Torcedores zombando da Thiago Almada após eliminação de River Plate, na Sul-Americana - Reprodução/Instagram @karlos.eduardo9
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Torcedores zombando da Thiago Almada após eliminação de River Plate, na Sul-Americana - Reprodução/Instagram @christian_oli2
Torcedores zombando da Thiago Almada após eliminação de River Plate, na Sul-Americana - Reprodução/Instagram @marceloandreatta_
Torcedores zombando da Thiago Almada após eliminação de River Plate, na Sul-Americana - Reprodução/Instagram @christian_oli2
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Torcedores zombando da Thiago Almada após eliminação de River Plate, na Sul-Americana - Reprodução/Instagram @wellingtonrangel
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato