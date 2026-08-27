Thiago Almada em jogo do River Plate - Alejandro Pagni / AFP

Thiago Almada em jogo do River PlateAlejandro Pagni / AFP

Publicado 27/08/2026 17:49 | Atualizado 27/08/2026 17:51

Rio - O River Plate foi eliminado pelo Santa Fe, em partida válida pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os colombianos venceram por 8 a 7 nas penalidades. Depois da partida, torcedores do Flamengo invadiram as redes sociais de Thiago Almada com provocações.

O jogador, que estava no Atlético de Madrid, ficou muito próximo de ser reforço da Rubro-Negro, mas optou por jogar no River Plate após longa negociação e diversas polêmicas entre seu empresário e os dirigentes do clube carioca.

Os torcedores do Flamengo aproveitaram a postagem que o jogador fez após o jogo de ida, contra o Santa Fe para provocar e questionar a decisão dele.

"KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK FOI PRO RIVER PRA SER ELIMINADO", disse um flamenguista por meio do Instagram. Outro foi além: "Deixou de vir para o Flamengo para jogar no River na pior fase! Eliminado da Sul-Americana! Trocou quartas de final da Libertadores para ser eliminado pelo Santa Fe!", criticando a decisão do jogador.

O meio-campista foi contratado por 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões) vindo do Atlético de Madrid, da Espanha, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol argentino.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato