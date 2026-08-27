Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/08/2026 14:42

Rio - Presente na última Copa do Mundo como lateral-direito, Danilo , de 35 anos, está vivendo seus últimos momentos no futebol. O veterano deseja renovar seu contrato com o Flamengo até o fim da próxima temporada e encerrar sua trajetória.

"Penso que, da parte dos dois, existe a vontade de fazer mais um ano bonito e que eu possa dizer 'esse é o último ano da minha carreira e vou terminar no meu clube do coração", disse em entrevista à "FlaTV".

Danilo marcou seu nome na história do Flamengo ao anotar o gol do título da quarta Libertadores do clube carioca no ano passado, na final sobre o Palmeiras.

"Que seja um 2027 onde a gente possa estar junto, que eu termine a minha carreira no Flamengo e, se Deus quiser, vencendo um troféu importante", concluiu.