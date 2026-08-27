Simon Banza em treinamento durante a Copa do Mundo - Maria Lysaker / AFP

Simon Banza em treinamento durante a Copa do MundoMaria Lysaker / AFP

Publicado 27/08/2026 17:59

Rio - Em busca de um nome para revezar com Pedro , o Flamengo deixou passar a oportunidade de contar com um atacante de Copa do Mundo no elenco. Simon Banza, que defendeu a RD Congo no torneio de seleções, foi oferecido ao Mais Querido e recusado pela diretoria, segundo o jornalista Venê Casagrande.

José Boto, diretor de futebol do clube carioca, recebeu a sugestão de contratação do congolês através de um empresário. O Rubro-Negro avalia Banza como um "bom jogador", mas enxerga nele qualidades mais próximos às de Bruno Henrique, um atleta velocista e de maior mobilidade.

As características agradam, porém não se encaixam no perfil buscado pelo Flamengo para a "sombra" de Pedro. A ideia seria encontrar um centroavante de área, com traços mais semelhantes aos do camisa 9. Ou seja, um jogador que possa substituí-lo sem necessidade de grandes mudanças táticas.

Simon Banza, de 30 anos, defende o Al-Jazira, dos Emirados Árabes. Durante a carreira, teve passagens pelo futebol francês, português e turco. Além disso, enfrentou potências como Inglaterra, Portugal e Colômbia na Copa do Mundo de 2026, pela RD Congo.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato