Simon Banza em treinamento durante a Copa do MundoMaria Lysaker / AFP

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Rio - Em busca de um nome para revezar com Pedro, o Flamengo deixou passar a oportunidade de contar com um atacante de Copa do Mundo no elenco. Simon Banza, que defendeu a RD Congo no torneio de seleções, foi oferecido ao Mais Querido e recusado pela diretoria, segundo o jornalista Venê Casagrande.
LEIA MAIS: Clube russo avança em negociações por Gonzalo Plata
José Boto, diretor de futebol do clube carioca, recebeu a sugestão de contratação do congolês através de um empresário. O Rubro-Negro avalia Banza como um "bom jogador", mas enxerga nele qualidades mais próximos às de Bruno Henrique, um atleta velocista e de maior mobilidade.
CONFIRA MAIS: Rivais monitoram possível rescisão de Cebolinha com o Flamengo
As características agradam, porém não se encaixam no perfil buscado pelo Flamengo para a "sombra" de Pedro. A ideia seria encontrar um centroavante de área, com traços mais semelhantes aos do camisa 9. Ou seja, um jogador que possa substituí-lo sem necessidade de grandes mudanças táticas.
LEIA TAMBÉM: Danilo confirma desejo de renovar e se aposentar no Flamengo em 2027
Simon Banza, de 30 anos, defende o Al-Jazira, dos Emirados Árabes. Durante a carreira, teve passagens pelo futebol francês, português e turco. Além disso, enfrentou potências como Inglaterra, Portugal e Colômbia na Copa do Mundo de 2026, pela RD Congo.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato