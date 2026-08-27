Simon Banza em treinamento durante a Copa do MundoMaria Lysaker / AFP
Diretoria recusa atacante de Copa do Mundo oferecido ao Flamengo
Jogador enfrentou potências como Inglaterra e Portugal no torneio; dirigentes do Rubro-Negro não veem nele as características desejadas
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