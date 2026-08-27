Emerson Royal em treino no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
"A gente sabe que nos últimos jogos, principalmente aí na segunda parte, a gente teve um pouco de dificuldade. No jogo mesmo da volta da Libertadores aqui contra o Cruzeiro, a gente acabou tendo um pouco de dificuldade também no começo do segundo tempo. Acredito que a gente tem que elevar o nosso nível de concentração para não deixar isso acontecer", disse Royal.
O Flamengo, nos últimos cinco jogos, em quatro levou gol no segundo tempo. No último sábado (22), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe carioca vencia o Cruzeiro por 1 a 0 no intervalo, mas levou a virada por 2 a 1.
O Flamengo retorna a campo no próximo domingo (30), no clássico com o Botafogo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 16h (de Brasília), no Maracanã. No momento, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 45 pontos. No momento, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 45 pontos. Royal não abriu mão da briga pelo título:
"Tratando-se de Flamengo, a gente sabe que a disputa está aberta. O principal é não perder pontos para nós mesmos. Tivemos uma boa semana de treinos para corrigir esses erros e evoluir", concluiu.
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