Neymar em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C.

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Nesta quinta-feira (27), o Santos anunciou que pagou a dívida que gerou um transfer ban da Fifa. Em nota, o clube informou que a operação foi possível por causa do apoio da NR Sports, empresa da família de Neymar.
O Peixe sofreu um transfer ban no início de agosto por causa de uma dívida com o Monaco referente à contratação do volante Jean Lucas. O jogador, atualmente, está no Bahia.
Leia mais: Santos rejeita proposta de clube italiano por filho de Robinho
Veja a nota:
O Santos FC pagou o Transfer Ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o Clube recebe aporte imediato de recurso.

Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas.