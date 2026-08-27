Neymar em campo pelo Santos - Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Neymar em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C.

Publicado 27/08/2026 22:44

Nesta quinta-feira (27), o Santos anunciou que pagou a dívida que gerou um transfer ban da Fifa. Em nota, o clube informou que a operação foi possível por causa do apoio da NR Sports, empresa da família de Neymar.

O Peixe sofreu um transfer ban no início de agosto por causa de uma dívida com o Monaco referente à contratação do volante Jean Lucas. O jogador, atualmente, está no Bahia.

Veja a nota:

O Santos FC pagou o Transfer Ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o Clube recebe aporte imediato de recurso.



Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas.