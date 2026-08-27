COPA RIO - Semifinal - Nova Iguaçu X Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (26). Na Foto: Sr. Almir, 80 anos, torcedor do Nova Iguaçu. - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

COPA RIO - Semifinal - Nova Iguaçu X Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (26). Na Foto: Sr. Almir, 80 anos, torcedor do Nova Iguaçu. Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 27/08/2026 19:53

Rio - Em busca de uma vaga na final da Copa Rio, o Nova Iguaçu conta com um reforço que conhece bem o caminho até o Laranjão: a torcida. Nesta quarta-feira (26), os apaixonados pelo Orgulho da Baixada transformaram as arquibancadas em combustível para a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa no primeiro duelo da semifinal. Gols de Leo Muchacho e Bill. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Lourivaldão, às 14h45.



Em uma tarde de quarta-feira, a paixão pelo futebol levou pessoas de todas as idades para assistir a uma partida entre clubes de baixo investimento do Rio, unidos pela esperança de conquistar um titulo de peso no cenário estadual. Aos 82 anos, Almir, torcedor do Nova Iguaçu, resume esse sentimento de forma simples: "Para quem gosta de futebol, todo jogo e bom".



Para Natalino, de 71 anos, torcer pela Laranja Mecânica faz parte da rotina desde

1990: "Venho assistir desde que o clube foi fundado" Assim como ele, Claudio, de 67 anos, viu na aposentadoria uma chance de ser presente no Laranjão e confia no elenco: “Eles são muito bem treinados". Já o rapper Caio Luccas, após o apito final, reforçou que a torcida "fez a diferença".



Do outro lado, Paulo e Matheus Santos estavam divididos. "Infelizmente, só vai sobrar um. É uma honra assistir esse jogo", disse Paulo. Porém, o orgulho pelo Nova Iguaçu falou mais alto: "É bom ver um time da Baixada chegar tão longe". José Adriano, de Niterói, foi até o centro de Nova Iguaçu para torcer pelo Sampaio. "Tenho acompanhado todos os jogos desde que o time subiu pra Série A2”, conta.

Pai e filho, Matheus e Paulo Santos, apaixonados pelo futebol Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Na arquibancada, um rosto chamava a atenção: Sérgio, o 'Vini Jr. da Baixada', torcedor do Sampaio. Parecido com o jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, ele é figura conhecida pelos jogadores e pela torcida. “Apoio como torcedor e mascote do time", brincou.



A arquibancada tinha até jogador. O zagueiro Daniel, do Sampaio Corrêa, acompanhou a equipe junto dos torcedores e reforçou a esperança no título. "Estamos muito confiantes no nosso trabalho, vai ser histórico pro clube", afirmou.



No outro jogo das semifinais, o Boavista bateu por 2 a O o Madureira, em Bacaxá. O jogo de volta será também na próxima quarta, às 14h45, no Conselheiro Galvão.



Na Copa Rio, os três primeiros se classificam para competições nacionais: Série D do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste. A ordem de escolha é de acordo com a colocação. O Nova Iguaçu, no entanto, já está classificado para a Série D via Campeonato Carioca.

Jogadores comentam o placar

Autor do gol da classificação nas quartas de final, Léo Muchacho anotou mais um golaço para o Nova Iguaçu, ao som de "joga no Muchacho que é gol". O atacante agradeceu o carinho da torcida: "Estou muito feliz pelo carinho, espero fazer muitos gols para alegrar eles". Além disso, Muchacho mostrou confiança para o duelo de volta, na casa do adversário. "É muito difícil jogar lá, mas vamos em busca de outra vitória e da classificação”, compartilhou.

O meia Bill abriu o placar para os donos da casa, mas mantém os pés no chão para o próximo confronto. “Não tem nada resolvido. Temos que chegar lá, saber administrar a vitória e fazer um bom jogo para consolidar (a classificação)”, disse. Bill também ressaltou a importância da torcida do Nova Iguaçu no desempenho da equipe: "A gente sabe o quanto é forte aqui, a nossa torcida apoia bastante".

O Sampaio Corrêa fez um bom primeiro tempo, mas errou passes importantes e acabou sendo dominado na etapa final. Para Elias, capitão do Galinho, a equipe segue viva em busca da classificação no confronto de volta. "Nós somos muito fortes dentro de casa, mas vamos buscar o resultado, que é o mais importante”, disse o atacante. “A gente sabe que vamos ter que propor o jogo, mas tenho certeza que o professor Reinaldo tem um plano", completou o jogador.



Mesmo da arquibancada, o zagueiro Daniel Nunes reforçou a importância da torcida nas decisões para o time de Saquarema. "A torcida é o décimo segundo jogador em campo, e é gratificante saber que eles vêm de longe apoiar o elenco", destacou o defensor.

*Estagiária sob supervisão de Danillo Pedrosa