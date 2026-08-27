Carlo Ancelotti, técnico do Brasil - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti, técnico do BrasilWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/08/2026 18:43





Esta será a primeira convocação após a Copa do Mundo. Na ocasião, O técnico da seleção brasileira , Carlo Ancelotti, está na Europa para acompanhar as primeiras rodadas das ligas nacionais da Espanha, Inglaterra e França, com o objetivo de fazer suas observações finais antes da convocação, conforme o jornalista Cahê Mota, do 'ge'. O prazo final para definição dos jogadores selecionados dura até o próximo dia 6 de setembro.Esta será a primeira convocação após a Copa do Mundo. Na ocasião, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a Noruega , dando adeus ao sonho do hexa e aumentando o período sem títulos mundiais, que crescerá para 28 anos em 2030.

Após a dura derrota para os europeus, Ancelotti veio ao Brasil no final de julho para traçar o planejamento do ciclo e dar início ao processo de integração com jovens jogadores que podem ser úteis na próxima Copa.



O treinador italiano e a sua comissão técnica viajaram para a Europa na segunda semana de agosto. Desde então, eles se dividiram em partidas das grandes ligas do continente para mapear os atletas que podem ser convocados. Outros integrantes da equipe ficaram no Brasil para acompanhar confrontos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.



A convocação deve acontecer entre 8 e 11 de setembro. Nos primeiros compromissos após o Mundial, a Seleção vai enfrentar a Austrália duas vezes: uma em 25 de setembro, em Townsville, e a outra em 29 do mesmo mês, em Brisbane. Em seguida, o time encara a Índia em Calcutá, no dia 3 de outubro.