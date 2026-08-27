Jogadores da Inter de Milão no San Siro - Divulgação / X @Inter

Jogadores da Inter de Milão no San SiroDivulgação / X @Inter

Publicado 27/08/2026 17:58 | Atualizado 27/08/2026 18:56

Rio - Uma interação inusitada entre a Inter de Milão e o Paysandu aconteceu nesta quinta-feira (27). O clube italiano fez uma publicação no Instagram que menciona o Papão, e os perfis conversaram.

Interação entre os perfis de Inter de Milão e Paysandu Reprodução / Instagram

"Adm de quem?", escreveu o perfil do Paysandu no espaço de comentários da publicação.

Na sequência, a Inter de Milão, também em tom de brincadeira, respondeu: "marca o amistoso aí, adm". O perfil do Papão, então, escreveu: "Vem, ainda deixo tu escolher o estádio".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Inter (@inter)



Agendas

O Paysandu vai enfrentar o Maringá no sábado (29), a partir das 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão busca garantir a vaga para a próxima fase.

Já a Inter de Milão medirá forças com o Cagliari no domingo (30), às 15h45 (de Brasília), no Unipol Domus, em Cagliari. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Italiano.