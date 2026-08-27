Jogadores da Inter de Milão no San SiroDivulgação / X @Inter

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Rio - Uma interação inusitada entre a Inter de Milão e o Paysandu aconteceu nesta quinta-feira (27). O clube italiano fez uma publicação no Instagram que menciona o Papão, e os perfis conversaram.
Interação entre os perfis de Inter de Milão e Paysandu - Reprodução / Instagram
Interação entre os perfis de Inter de Milão e PaysanduReprodução / Instagram
"Adm de quem?", escreveu o perfil do Paysandu no espaço de comentários da publicação.
Na sequência, a Inter de Milão, também em tom de brincadeira, respondeu: "marca o amistoso aí, adm". O perfil do Papão, então, escreveu: "Vem, ainda deixo tu escolher o estádio".
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Inter (@inter)


 
 
Leia mais: Barcelona cancela homenagem a jogadores do elenco campeões mundiais

Agendas

O Paysandu vai enfrentar o Maringá no sábado (29), a partir das 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão busca garantir a vaga para a próxima fase.
Já a Inter de Milão medirá forças com o Cagliari no domingo (30), às 15h45 (de Brasília), no Unipol Domus, em Cagliari. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Italiano.
fotogaleria
Jogadores da Inter de Milão no San Siro
Interação entre os perfis de Inter de Milão e Paysandu