Jogadores da Inter de Milão no San SiroDivulgação / X @Inter
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Internautas exaltam começo de temporada de Raphinha: 'Craque'
O brasileiro, de 29 anos, muito críticado durante a Copa, iniciou a temporada com quatro participações de gols em apenas duas partidas
Ancelotti intensifica observações na Europa antes de convocação
Técnico da seleção brasileira está acompanhando jogos dos campeonatos da Espanha, Inglaterra e França; lista final sairá até o dia 6
Emerson Royal reconhece queda do Flamengo no segundo tempo
Lateral-direito destacou dificuldades nos últimos jogos e afirmou que equipe precisa manter a mesma intensidade durante os 90 minutos
Ex-goleiro do Botafogo acerta empréstimo para atuar em clube italiano
Jogador, de 28 anos, está fora do futebol brasileiro desde 2024; na última temporada, atuando por equipe inglesa entrou em campo em 20 jogos
Raphinha marca, Barcelona vence Bilbao e se mantém com 100% na LaLiga
Atual bicampeão espanhol somou seis pontos em duas partidas na competição; Real Madrid também obteve o mesmo aproveitamento no torneio
Diretoria recusa atacante de Copa do Mundo oferecido ao Flamengo
Jogador enfrentou potências como Inglaterra e Portugal no torneio; dirigentes do Rubro-Negro não veem nele as características desejadas
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