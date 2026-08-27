Comemoração de Raphinha em vitória do Barcelona - Jose Jordan / AFP

Comemoração de Raphinha em vitória do BarcelonaJose Jordan / AFP

Publicado 27/08/2026 18:54

O Barcelona venceu o Athletico Bilbao por 2 a 0 nesta quinta-feira (27), pelo Campeonato Espanhol, e conquistou sua segunda vitória consecutiva no torneio. Raphinha, apontado como o principal protagonista da equipe neste começo de temporada, está sendo muito elogiado pelos torcedores.

O brasileiro jogou apenas duas partidas com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, sendo que no segundo jogo, ele deixou o campo aos 39 minutos, lesionado. O atleta foi um dos jogadores mais críticados durante a competição.

"Não tem condição, cara… Que jogador absurdo é o Raphinha. Como pode não conseguirmos extrair o melhor desse cara na Seleção Brasileira?", questionou um usuário da rede social X, após Raphinha marcar o primeiro gol da vitória contra o Bilbao.

Na atual temporada, o camisa 11 do Barcelona tem três gols e uma assistência em apenas duas partidas.

"Ninguém joga bem na seleção [...] A melhor versão da geração vem agora. Raphinha, Vini, e Estevão precisam chamar essa responsa. Pra lapidar caminho pra Rayan e Endrick. Temos jogadores, falta planejamento", analisou o internauta, visto o cenário atual da Seleção.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti