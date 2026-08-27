Comemoração de Raphinha em vitória do BarcelonaJose Jordan / AFP

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João André Pombo
O Barcelona venceu o Athletico Bilbao por 2 a 0 nesta quinta-feira (27), pelo Campeonato Espanhol, e conquistou sua segunda vitória consecutiva no torneio. Raphinha, apontado como o principal protagonista da equipe neste começo de temporada, está sendo muito elogiado pelos torcedores.
O brasileiro jogou apenas duas partidas com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, sendo que no segundo jogo, ele deixou o campo aos 39 minutos, lesionado. O atleta foi um dos jogadores mais críticados durante a competição.
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"Não tem condição, cara… Que jogador absurdo é o Raphinha. Como pode não conseguirmos extrair o melhor desse cara na Seleção Brasileira?", questionou um usuário da rede social X, após Raphinha marcar o primeiro gol da vitória contra o Bilbao.
Na atual temporada, o camisa 11 do Barcelona tem três gols e uma assistência em apenas duas partidas.
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"Ninguém joga bem na seleção [...] A melhor versão da geração vem agora. Raphinha, Vini, e Estevão precisam chamar essa responsa. Pra lapidar caminho pra Rayan e Endrick. Temos jogadores, falta planejamento", analisou o internauta, visto o cenário atual da Seleção.
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Torcedores elogiando o Raphinha pelo bom começo de temporada - Reprodução/X @CentralDoBrega
Torcedores elogiando o Raphinha pelo bom começo de temporada - Reprodução/X @SuSuisei
Torcedores elogiando o Raphinha pelo bom começo de temporada - Reprodução/X @johhqpt
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Torcedores elogiando o Raphinha pelo bom começo de temporada - Reprodução/X @john322226
Torcedores elogiando o Raphinha pelo bom começo de temporada - Reprodução/X @_Futbolero_
Torcedores elogiando o Raphinha pelo bom começo de temporada - Reprodução/X @apenasrafaell
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti