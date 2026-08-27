Lucas Perri em campo pelo Leeds United - Darren Staples / AFP

Lucas Perri em campo pelo Leeds UnitedDarren Staples / AFP

Publicado 27/08/2026 18:30

Rio - O goleiro Lucas Perri, de 28 anos, está mudando de clube no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro será emprestado pelo Leeds United, da Inglaterra, para o Torino, da Itália. A operação terá opção de compra.

Revelado pelo São Paulo, Perri está desde 2024 atuando no futebol europeu. Antes de defender o clube inglês, o goleiro passou pelo Lyon por uma temporada e meia.

O grande momento de Lucas Perri no futebol foi pelo Botafogo na temporada de 2023. O goleiro foi titular do Alvinegro, que liderou o Brasileiro durante quase toda a competição, e se destacou bastante.

O Leeds United contrato o goleiro junto ao Lyon em julho do ano passado. O valor pago foi de 23 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação da época). Ele entrou em campo em 20 jogos na última temporada.