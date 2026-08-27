Lucas Perri em campo pelo Leeds UnitedDarren Staples / AFP
Ex-goleiro do Botafogo acerta empréstimo para atuar em clube italiano
Jogador, de 28 anos, está fora do futebol brasileiro desde 2024; na última temporada, atuando por equipe inglesa entrou em campo em 20 jogos
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