Alison dos Santos com a placa registrando o seu feito, nesta quinta-feira (27) - Fabrice Coffrini / AFP

Alison dos Santos com a placa registrando o seu feito, nesta quinta-feira (27)Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 27/08/2026 17:26





Alison, de 26 anos, confirmou na raia 6 da pista do estádio Letzigrund que está no melhor momento de forma de sua carreira e deixou muito para trás o norueguês Karsten Warholm, segundo colocado na prova, com 46s69, e que era o homem que detinha até então o recorde mundial, com os 45s94 que lhe permitiram conquistar a medalha de ouro olímpica em 2021, em Tóquio.



Na prova desta quinta-feira, os dois estiveram lado a lado até faltarem 150 metros, quando Piu disparou em sua aceleração definitiva, o que lhe permitiu entrar na reta final com ampla vantagem, enquanto os espectadores vibravam diante da perspectiva do recorde.



"Eu consegui! Eu consegui!", exclamava logo após realizar essa façanha, que lhe rende um prêmio extra de US$ 80 mil (R$ 413 mil). O brasileiro Alison dos Santos bateu o recorde mundial de uma das provas mais competitivas do atletismo atual, os 400 metros com barreiras, ao vencer nesta quinta-feira (27) a etapa da Liga Diamante de Zurique com o impressionante tempo de 45 segundos e 80 centésimos.Alison, de 26 anos, confirmou na raia 6 da pista do estádio Letzigrund que está no melhor momento de forma de sua carreira e deixou muito para trás o norueguês Karsten Warholm, segundo colocado na prova, com 46s69, e que era o homem que detinha até então o recorde mundial, com os 45s94 que lhe permitiram conquistar a medalha de ouro olímpica em 2021, em Tóquio.Na prova desta quinta-feira, os dois estiveram lado a lado até faltarem 150 metros, quando Piu disparou em sua aceleração definitiva, o que lhe permitiu entrar na reta final com ampla vantagem, enquanto os espectadores vibravam diante da perspectiva do recorde."Eu consegui! Eu consegui!", exclamava logo após realizar essa façanha, que lhe rende um prêmio extra de US$ 80 mil (R$ 413 mil).

"Assim que soube que viria para cá, fiquei empolgado com essa prova. O clima esteve perfeito e a pista é incrível", afirmou.



Em uma temporada de 2026 sem Campeonato Mundial nem Jogos Olímpicos, Alison demonstrou sua evolução e foi ganhando a medida de Warholm, a quem superou antes desta etapa em Zurique em outras quatro provas da Liga Diamante: duas na China (Xangai/Keqiao e Xiamen), uma na Noruega de seu rival (Oslo) e outra no último domingo, na Polônia (Silésia).



O recorde mundial coroa e recompensa a carreira de um corredor de 400 metros com barreiras que há cinco anos protagoniza duelos espetaculares contra o próprio Warholm e contra o americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico e mundial, mas ausente desses confrontos da Liga Diamante na atual temporada.



Com exceção do título mundial conquistado em Eugene em 2022, Piu teve de se contentar com medalhas de prata (Mundial de Tóquio, em 2025) ou de bronze (Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e de Paris, em 2024).



Até agora, a melhor marca pessoal de Alison era os 46s29 com que triunfou no Mundial de Eugene, há quatro anos, e que constituíam um recorde sul-americano. Agora, ele dá um passo além e sobe ao Olimpo em uma das provas que despertam maior expectativa.