Paulo Fonseca, técnico do Lyon - Reprodução / Instagram

Paulo Fonseca, técnico do LyonReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2026 16:30

Irritação. Esse foi o tom usado pelo técnico português Paulo Fonseca durante a coletiva, após a derrota de 2 a 1 do Lyon para o Fenerbahçe, em jogo realizado nesta quarta-feira (26). O resultado classificou o time turco para a fase de liga da Champions League e eliminou o time francês da competição.



Ao ser questionado sobre as substituições que fez na partida, ele se revoltou contra os jornalistas e partiu para a ironia em sua resposta.



"É sempre a mesma pergunta, mas eu já estou acostumado. O que eu posso dizer? No fim do jogo é muito fácil falar das substituições. Se quer saber motivo (das trocas), talvez seja porque eu sou um treinador de m....! Essa é a explicação", disparou.

O confronto teve ainda um final conturbado com uma briga generalizada em campo. O meio-campista Matteo Guendouzi, que já havia provocado a torcida antes de a bola rolar, mostrou as partes íntimas para as arquibancadas do Parc OL, em Décines-Charpieu, na comemoração de um dos gols da equipe turca



Após o apito final, Antonio Ferreira, preparador de goleiros do Lyon, foi para cima do rival e a confusão teve início. Atletas e membros das comissões técnicas das equipes correram em direção ao túnel enquanto os seguranças tentaram agir para controlar a situação e acalmar os ânimos.



Guendouzi depois tentou explicar o motivo das provocações aos torcedores do Lyon. "Eles insultaram minha mãe e minha família por 90 minutos. Para mim, isso foi uma falta de respeito. Se depois disso não podemos comemorar da maneira que queremos, acho uma pena", afirmou o atleta que antes da foi flagrado mostrando o dedo do meio para os torcedores anfitriões ao ser recebido com vaias no aquecimento.