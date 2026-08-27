Paulo Fonseca, técnico do LyonReprodução / Instagram
Ao ser questionado sobre as substituições que fez na partida, ele se revoltou contra os jornalistas e partiu para a ironia em sua resposta.
"É sempre a mesma pergunta, mas eu já estou acostumado. O que eu posso dizer? No fim do jogo é muito fácil falar das substituições. Se quer saber motivo (das trocas), talvez seja porque eu sou um treinador de m....! Essa é a explicação", disparou.
Após o apito final, Antonio Ferreira, preparador de goleiros do Lyon, foi para cima do rival e a confusão teve início. Atletas e membros das comissões técnicas das equipes correram em direção ao túnel enquanto os seguranças tentaram agir para controlar a situação e acalmar os ânimos.
Guendouzi depois tentou explicar o motivo das provocações aos torcedores do Lyon. "Eles insultaram minha mãe e minha família por 90 minutos. Para mim, isso foi uma falta de respeito. Se depois disso não podemos comemorar da maneira que queremos, acho uma pena", afirmou o atleta que antes da foi flagrado mostrando o dedo do meio para os torcedores anfitriões ao ser recebido com vaias no aquecimento.
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