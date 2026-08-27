Leandro Paredes, da Argentina, se envolveu em briga com GaviCharly Triballeau / AFP
Por causa da confusão, três jogadores foram suspensos por diversos jogos. Leandro Paredes recebeu pena de 10 partidas após agredir Gavi, além de uma multa de R$ 466,7 mil. Já Molina terá de se ausentar em sete compromissos da seleção, além de multa idêntica. Por sua vez, Almada tem de cumprir um jogo e pagar R$ 155 mil.
"A Associação de Futebol Argentino enviou um pedido formal à Fifa para que as sanções impostas aos seus jogadores durante a final da Copa do Mundo de 2026, bem como à própria associação, possam ser cumpridas em jogos amistosos de classe "A" e/ou jogos oficiais, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Com base na solicitação apresentada pela AFA, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu aprovar o pedido, em conformidade com as normas vigentes", comemorou a AFA.
No caso da seleção, a punição é de um jogo com somente 50% da capacidade das arquibancadas. A Fifa fez um adendo de que os outros 50% até poderiam ser utilizados, desde que por grupos comunitários, como famílias, estudantes ou organizações. A AFA ainda recebeu duras punições financeiras.
"Não obstante, a Associação de Futebol Argentino, em defesa de seus direitos e dos de seus jogadores, aguarda a fundamentação das decisões para interpor os recursos cabíveis junto à Comissão de Apelação da Fifa, tendo o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) como eventual última instância", completou, já revelando que pedirá a autenticidade das decisões no TAS.
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