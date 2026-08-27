Marquinhos recebe prêmio inédito da UEFA - Divulgação / UEFA

Marquinhos recebe prêmio inédito da UEFADivulgação / UEFA

Publicado 27/08/2026 15:01

Marquinhos foi homenageado nesta quinta-feira (27) no sorteio da Liga dos Campeões 2026/27. O zagueiro do Paris Saint-Germain recebeu o prêmio inédito “Respect: Beyond the Game Award (Respeito: Além do Jogo)” pelo abraço que deu em Gabriel Magalhães após a final da última edição da competição.

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O prêmio destaca ações de fair play, solidariedade e empatia dentro do futebol europeu. Na ocasião, o brasileiro Gabriel Magalhães, que atua no Arsenal, perdeu pênalti decisivo, e o título foi para a equipe francesa. Antes de celebrar a conquista com seus companheiros, Marquinhos foi na direção do defensor e o abraçou. O prêmio destaca ações de fair play, solidariedade e empatia dentro do futebol europeu. Na ocasião, o brasileiro Gabriel Magalhães, que atua no Arsenal, perdeu pênalti decisivo, e o título foi para a equipe francesa. Antes de celebrar a conquista com seus companheiros, Marquinhos foi na direção do defensor e o abraçou.

"Ali estava pronto já para comemorar, mas quando começo os primeiros passos correndo eu tenho essa imagem do Gabi de frente para mim, é a mesma imagem que tenho quando errei também na Copa de 2022. E nesse momento me reverti a pensar um pouco no meu companheiro, a ter um pouco de empatia como ele naquele momento", comentou.

Marquinhos consola Gabriel Magalhães após erro em pênalti em PSG x Arsenal Reprodução / X

Marquinhos não estava presente durante a premiação. Quem recebeu a homenagem foi o presidente do Paris Saint-Germain, Al-Khelaïfi, mas o defensor agradeceu por meio de um telão exibido no local:

“Não estou presente, mas o presidente vai receber o prêmio. Muito obrigado. É muito importante esse prêmio. O fair play é muito importante. É uma honra receber esse prêmio”, disse Marquinhos.