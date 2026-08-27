TV Globo faz mudança no time de narradores dos canais esportivos - Reprodução

TV Globo faz mudança no time de narradores dos canais esportivosReprodução

Publicado 27/08/2026 14:03

Rembrandt Júnior após três anos. A chegada do narrador, que na primeira passagem trabalhou por 24 anos, marca novas mudanças no esporte da emissora depois da A Globo anunciou o retornou deapós três anos. A chegada do narrador, que na primeira passagem trabalhou por 24 anos, marca novas mudanças no esporte da emissora depois da demissão de Sergio Arenillas, em julho

O narrador Rembrandt Júnior deixou a Globo em 2023 Reprodução



Rembrandt Júnior ficará responsável pelas transmissões dos jogos para Recife na TV aberta. E também vai trabalhar em outras partidas no SporTV, especialmente envolvendo clubes nordestinos. Rembrandt Júnior ficará responsável pelas. E também vai trabalhar em, especialmente envolvendo clubes nordestinos.

Desta maneira, Dênis Medeiros, que substituiu Rembrandt Júnior em 2023, vai se transferir do Recife para o Rio de Janeiro, onde narrará as partidas por SporTV e Premiere.



Rembrandt Júnior estava na TV Tribuna, afiliada da Band em Pernambuco. Ele se despede do canal no fim de semana e voltará a narrar nos canais Globos a partir de setembro.