TV Globo faz mudança no time de narradores dos canais esportivosReprodução

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Hugo Perruso
A Globo anunciou o retornou de Rembrandt Júnior após três anos. A chegada do narrador, que na primeira passagem trabalhou por 24 anos, marca novas mudanças no esporte da emissora depois da demissão de Sergio Arenillas, em julho.
O narrador Rembrandt Júnior deixou a Globo em 2023 - Reprodução
O narrador Rembrandt Júnior deixou a Globo em 2023Reprodução


Rembrandt Júnior ficará responsável pelas transmissões dos jogos para Recife na TV aberta. E também vai trabalhar em outras partidas no SporTV, especialmente envolvendo clubes nordestinos.
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Desta maneira, Dênis Medeiros, que substituiu Rembrandt Júnior em 2023, vai se transferir do Recife para o Rio de Janeiro, onde narrará as partidas por SporTV e Premiere.
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Rembrandt Júnior estava na TV Tribuna, afiliada da Band em Pernambuco. Ele se despede do canal no fim de semana e voltará a narrar nos canais Globos a partir de setembro.
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TV Globo faz mudança no time de narradores dos canais esportivos
O narrador Rembrandt Júnior deixou a Globo em 2023