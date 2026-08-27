A Globo anunciou o retornou de Rembrandt Júnior após três anos. A chegada do narrador, que na primeira passagem trabalhou por 24 anos, marca novas mudanças no esporte da emissora depois da demissão de Sergio Arenillas, em julho.
Rembrandt Júnior ficará responsável pelas transmissões dos jogos para Recife na TV aberta. E também vai trabalhar em outras partidas no SporTV, especialmente envolvendo clubes nordestinos.
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