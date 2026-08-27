Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, à esquerda de Gianni Infantino, mandatário da FifaOdd Andersen / AFP
Uefa cogita entrar com processo criminal contra Infantino, diz jornal
Entidade máxima do futebol europeu considera o plano de venda de ações do presidente da Fifa como uma 'má gestão criminosa'
Uefa cogita entrar com processo criminal contra Infantino, diz jornal
Entidade máxima do futebol europeu considera o plano de venda de ações do presidente da Fifa como uma 'má gestão criminosa'
Savarino avalia disputa por posição e elogia momento do Fluminense
Meia-atacante venezuelano também comentou sobre duelo contra o Athletico-PR neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro
Fluminense não deverá ter mais reforços na temporada de 2026
Tricolor perdeu John Kennedy por lesão e também acertou a transferência de Beral, mas não devem chegar novos jogadores para os setores
Torcedor sofre ataque cardíaco em estádio e morre durante jogo
Homem passou mal na arquibancada em derrota do River Plate para o Independiente Santa Fe em longa disputa por pênaltis na Argentina
Atlético-MG aciona STJD e pede punição a Kaio Jorge por lance polêmico
Clube cita 'crueldade' em jogada no clássico mineiro e solicita que atacante do Cruzeiro seja denunciado por agressão física
Clube russo avança em negociações por Gonzalo Plata
Dínamo de Moscou deseja contar com o atleta já no início de setembro; equipe já chegou a um valor em comum com o Flamengo pelo atacante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.