Martinelli em ação pelo Arsenal, da InglaterraCarlos Jasso / AFP
O clube de Londres contratou o atacante grego Christos Tzolis e sonha em tirar o argentino Julián Alvárez do Atlético de Madrid após os espanhóis negarem venda ao rival Barcelona. Desta forma, o setor ficaria com muita gente para pouco vaga.
Martinelli é quem mais surpreende, pois jogou bastante na temporada passada, mesmo saindo da reserva na maioria das vezes, e goza de prestígio com a torcida e mesmo com o comandante. Ele recebeu sondagens do mundo árabe e também do turco Galatasaray, mas sonha com um clube de elite.
Nesta quinta, o ex-Palmeiras nem foi ao gramado para as atividades visando o duelo com o Aston Villa, segunda-feira, pela Premier League. Já Martinelli treinou apenas uma parte e Arteta admitiu que "não há espaço" no elenco.
"Bem, isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos lidando individualmente com cada jogador. Eles têm alguns problemas pessoais (negociam a saída)", afirmou Arteta, revelando que já vem conversando com os atacantes brasileiros sobre futuro.
Enquanto a dupla parece viver os últimos dias ligados ao Arsenal, outro brasileiro, Bruno Guimarães, está na expectativa da estreia na equipe londrino, o que deve acontecer na segunda-feira de acordo com o comandante dos Gunners.
"Conseguimos controlar a situação nos últimos dias. Ele está no campo, participando dos treinos. Mas precisamos administrar a carga de trabalho dele para que chegue na segunda-feira nas melhores condições possíveis para ser selecionado", disse, completando que o volante está "potencialmente disponível."
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