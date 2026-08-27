Conmebol e Concacaf se uniram para a criaÃ§Ã£o de um novo torneio de clubes - DivulgaÃ§Ã£o

Conmebol e Concacaf se uniram para a criaÃ§Ã£o de um novo torneio de clubesDivulgaÃ§Ã£o

Publicado 27/08/2026 15:36

A Liga Mexicana fez um pedido oficial à Fifa e à Concacaf para que as equipes do país voltem a disputar a Copa Libertadores . A possibilidade vem sendo debatida pela Conmebol e gerou uma repercussão nas redes sociais. Os torcedores creem que o nível se elevaria

Os times do México jogaram a Copa Libertadores entre 1998 e 2016. Eles participaram como convidados da Conmebol, já que o país pertence à Concacaf. O país não joga mais o torneio por causa de mudanças no calendário e de divergências entre as confederações. Três equipes foram finalistas: Cruz Azul, em 2001, Chivas Guadalajara, em 2010, e Tigres, em 2015. Todos foram derrotados.

"Os times mexicanos têm que voltar, a competição seria mais emocionante e dividiríamos com os mexicanos as surras nos argentinos! (...)", disse um usuário do X, apoiando a volta das equipes mexicanas.

Porém, nem todos os torcedores são a favor dessa volta. Mesmo entendendo que desportivamente falando, o nível subiria, a questão logística de calendário e deslocamento seria um empecilho.

"No papel é perfeito, aumentaria o nível da competição, mas na prática não seria tão legal, logisticamente falando. Imagina teu time joga domingo no Brasileirão fora de casa, quarta joga no México, domingo em casa e na outra quarta vai pro Equador (...)", indagou o internauta, criando um cenário hipotético.

VEJA OS COMENTÁRIOS

fotogaleria

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato