Conmebol e Concacaf se uniram para a criaÃ§Ã£o de um novo torneio de clubesDivulgaÃ§Ã£o
Torcedores creem em Libertadores mais forte com clubes mexicanos
Possibilidade de retorno de representantes do país para principal competição da América do Sul vem sendo discutida pela Conmebol
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Jesus não treina, Martinelli sai cedo e técnico do Arsenal prevê adeus
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Marquinhos recebe prêmio da UEFA por abraço em Gabriel Magalhães
Zagueiro consolou o brasileiro após ele perder pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões, vencida pelo Paris Saint-Germain
Em crise, River Plate demite técnico após eliminação na Sul-Americana
Eduardo Coudet não resistiu à queda para o Independiente Santa Fé em pleno Monumental de Nuñez e anunciará saída em coletiva
Danilo confirma desejo de renovar e se aposentar no Flamengo em 2027
Jogador, de 35 anos, marcou seu nome na história do Rubro-Negro ao anotar o gol do título da quarta Libertadores do clube
Rivais monitoram possível rescisão de Cebolinha com o Flamengo
Clubes brasileiros demonstram interesse no jogador, mas Rubro-Negro planeja liberá-lo sem custos somente para o futebol estrangeiro
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