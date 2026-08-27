Conmebol e Concacaf se uniram para a criaÃ§Ã£o de um novo torneio de clubesDivulgaÃ§Ã£o

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João André Pombo
A Liga Mexicana fez um pedido oficial à Fifa e à Concacaf para que as equipes do país voltem a disputar a Copa Libertadores. A possibilidade vem sendo debatida pela Conmebol e gerou uma repercussão nas redes sociais. Os torcedores creem que o nível se elevaria
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Os times do México jogaram a Copa Libertadores entre 1998 e 2016. Eles participaram como convidados da Conmebol, já que o país pertence à Concacaf. O país não joga mais o torneio por causa de mudanças no calendário e de divergências entre as confederações. Três equipes foram finalistas: Cruz Azul, em 2001, Chivas Guadalajara, em 2010, e Tigres, em 2015. Todos foram derrotados.
"Os times mexicanos têm que voltar, a competição seria mais emocionante e dividiríamos com os mexicanos as surras nos argentinos! (...)", disse um usuário do X, apoiando a volta das equipes mexicanas.
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Porém, nem todos os torcedores são a favor dessa volta. Mesmo entendendo que desportivamente falando, o nível subiria, a questão logística de calendário e deslocamento seria um empecilho.
"No papel é perfeito, aumentaria o nível da competição, mas na prática não seria tão legal, logisticamente falando. Imagina teu time joga domingo no Brasileirão fora de casa, quarta joga no México, domingo em casa e na outra quarta vai pro Equador (...)", indagou o internauta, criando um cenário hipotético.
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Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @vmontenegro97
Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @philfche
Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @joga_flu
Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @FelipeMitellman
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Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @ibs94
Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @Augusto03929030
Internautas debatem questões a cerca da volta dos mexicanos para a Copa Libertadores - Reprodução/X @RapMais
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato