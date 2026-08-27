TNT Sports - Reprodução

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Publicado 27/08/2026 15:45 | Atualizado 27/08/2026 15:51

Rio - A TNT Sports anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação da jornalista Victoria Leite , que se destacou na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV. Ela chega para ser a nova correspondente da marca esportiva na Inglaterra.

"Eu direcionei todos os movimentos da minha carreira esperando que este momento, um dia, pudesse chegar. Exatamente este: correspondente na Inglaterra, vivendo a Champions League de perto. Morei e trabalhei lá em 2018 e aprendi o verdadeiro significado da expressão que os ingleses tanto dizem ao se despedirem 'see you', ou 'vejo você', em português", afirmou Victoria Leite.

"Eu sabia que a veria novamente e não vejo a hora deste reencontro. Estou muito feliz e empolgada para viver o desafio mais especial da minha vida, até hoje: carregar a responsabilidade de ser correspondente internacional da TNT Sports", completou.

Victória Leite deixou a CazéTV e será correspondente na TNT Sports Reprodução

Durante a Copa do Mundo de 2026, Victoria foi setorista da seleção inglesa e se destacou. Ela estreou como correspondente internacional da TNT Sports nesta quinta-feira (27), na cobertura in loco do sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27, em Mônaco.

Ao longo da carreira, a jornalista também passou por Globo, Canal GOAT e ESPN.

A contratação de Victoria acontece meses depois da saída de Fred Caldeira, que era o correspondente da TNT Sports na Inglaterra. Ele deixou a marca justamente para reforçar a CazéTV