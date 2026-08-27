Troféu da Liga dos Campeões - Divulgação / Uefa

Troféu da Liga dos CampeõesDivulgação / Uefa

Publicado 27/08/2026 16:19

O Paris Saint-Germain, atual campeão, e o Barcelona terão caminhos complicados na fase de pontos corridos da Liga dos Campeões , segundo o sorteio realizado nesta quinta-feira (27), em Mônaco. Por outro lado, o Real Madrid, maior vencedor da competição com 15 títulos, teve mais sorte.

Pelo terceiro ano consecutivo, um sistema informatizado e automatizado foi revelando o roteiro de jogos de cada equipe integrante do grupo único de 36 clubes. Os ex-jogadores David Villa e Thierry Henry, espanhol e francês respectivamente, participaram do processo no palco.

De setembro até o final de janeiro, ao longo de oito rodadas, será definida uma classificação conjunta, na qual os oito primeiros avançarão diretamente para as oitavas. As equipes posicionadas entre o nono e o vigésimo quarto lugar terão de disputar um "play-off" em busca desse mesmo objetivo. A final será disputada no dia 5 de junho de 2027, no estádio Metropolitano, em Madri.

Tabela complicada para o atual campeão

Assim como na temporada passada, o PSG não terá muita margem para relaxar e precisará se esforçar desde o início se quiser caminhar rumo à terceira conquista consecutiva da Liga dos Campeões.

A Inglaterra será seu destino mais complicado, e em dose dupla, já que terá de visitar o Manchester City e o Aston Villa, atual campeão da Liga Europa. Villarreal, da Espanha, e Como, da Itália, serão os outros dois adversários das partidas fora de casa nesta fase de grupos.

O Parque dos Príncipes receberá, sobretudo, o Barcelona e a Roma, além de dois oponentes teoricamente mais acessíveis: o Galatasaray, da Turquia, e o Slovan Bratislava, da Eslovaquia, última das 36 equipes a garantir vaga no torneio.

Arsenal tem caminho difícil

Após ser vice-campeão na temporada passada, o Arsenal busca sua tão sonhada primeira conquista do torneio europeu e, logo de cara, o sorteio lhe reservou um caminho também difícil. A equipe enfrentará dois times espanhóis — Real Madrid e Betis —, dois alemães — Bayern de Munique e Borussia Dortmund — e o Napoli, da Itália.

O sorteio também determinou que as duas 'zebras' da competição — o Viking, da Noruega, e o Sabah, do Azerbaijão — se enfrentem em uma das rodadas.

Espanhóis em situações diferentes

Entre os espanhóis, os eternos rivais Real Madrid e Barcelona tiveram destinos distintos, com um caminho mais difícil para os catalães.

A equipe blaugrana terá o PSG, campeão europeu e comandado por seu ex-treinador Luis Enrique, como principal obstáculo. Além disso, promoverá dois reencontros no Camp Nou: o do volante Rodri com seu ex-clube Manchester City, e o de Cesc Fábregas, ex-jogador do Barça, hoje técnico do Como, da Itália.

Os demais adversários do campeão da LaLiga incluem Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray e aquele que parece ser o mais acessível: o estreante Sabah, do Azerbaijão.

No caso do Real Madrid, as visitas ao vice-campeão Arsenal e à Roma, além do duelo com a Inter de Milão no Santiago Bernabéu, são os três jogos mais complicados em um caminho que, fora isso, parece tranquilo (PSV, RB Leipzig, Shakhtar, Linz, AEK Atenas).

O resultado do sorteio foi ainda mais duro para o Atlético de Madrid de Diego Simeone, com Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United pelo caminho.

Marquinhos recebe Prêmio UEFA Respect

"O fair play é algo muito importante no futebol e na vida cotidiana. Continuarei demonstrando respeito neste ano. É uma honra para mim receber este prêmio", disse o zagueiro brasileiro em vídeo, logo após o troféu ser recebido em seu nome por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

A Uefa destacou, especialmente, como Marquinhos abriu mão das primeiras comemorações do PSG após a vitória na decisão da Liga dos Campeões para consolar seu compatriota Gabriel Magalhães, do Arsenal, que havia acabado de perder um pênalti na disputa.