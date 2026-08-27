Raphinha anotou um dos gols da vitória do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Raphinha anotou um dos gols da vitória do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 27/08/2026 18:05

Rio - Em seu segundo jogo da temporada no Campeonato Espanhol, o Barcelona conquistou mais uma vitória. Atuando em casa, o atual bicampeão da competição derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0, nesta quinta-feira (27), no Camp Nou.

O atacante da seleção brasileira, Raphinha foi um dos destaques da partida. Aos 37 minutos, ele colocou o Barcelona em vantagem. Pedri achou o atacante em boas condições, ele driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes do clube basco.

No segundo tempo, Fermín López aproveitou a indecisão da defesa do Athletic Bilbao e aparece para empurrar para o fundo das redes e confirmar a vitória do Barcelona pela LaLiga.

Com o resultado, o Barça chegou aos seis pontos e igualou a pontuação do Real Madrid na liderança da competição. O próximo jogo será contra o Rayo Vallecano, na próxima segunda-feira (31), pelo mesmo torneio no Camp Nou.