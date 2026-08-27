Raphinha anotou um dos gols da vitória do BarcelonaDivulgação / Barcelona
Raphinha marca, Barcelona vence Bilbao e se mantém com 100% na LaLiga
Atual bicampeão espanhol somou seis pontos em duas partidas na competição; Real Madrid também obteve o mesmo aproveitamento no torneio
Fluminense recebe advertência da Anresf; entenda o caso
Atraso em pagamento de parcelas de dívidas com outros clubes, empregados e autoridades públicas gerou a punição ao Tricolor
Empresa da família de Neymar ajuda Santos a quitar transfer ban
O Peixe informou que, em contrapartida, negociará em conjunto com a NR Sports 'propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas'
Flamengo valoriza investigação sobre venda da SAF do Vasco
Rubro-Negro 'considera relevante a decisão' da Anresf de instaurar um procedimento para avaliar eventual conflito de interesses
Vasco anuncia acordo com Bruno Duarte, que chega ao Rio
Atacante também falou sobre características e destacou que chega com gana de ajudar o Cruz-Maltino com o máximo de gols e assistências
Provável venda de Gonzalo Plata divide torcedores do Flamengo
Atacante equatoriano de 25 anos foi um dos destaques de sua seleção na Copa do Mundo e pode ter a Rússia como seu próximo destino
Tiquinho abre as portas para retorno de Luiz Henrique: 'Está na hora'
Botafogo tem interesse no atacante do Zenit; em 2024, o Pantera foi um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão e a Libertadores
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