Espanha - O Barcelona decidiu cancelar a homenagem que faria aos jogadores do elenco campeões da Copa do Mundo com a Espanha. A cerimônia estava prevista para esta quinta-feira (27), antes do duelo contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou, mas foi retirada da programação após os episódios registrados no último fim de semana.
Na estreia pelo Campeonato Espanhol, diante do Elche, torcedores do Barcelona relataram agressões de agentes e apreensão de bandeiras Esteladas, símbolo associado ao movimento de independência da Catalunha. O presidente Joan Laporta reprovou a atuação policial e afirmou que o clube não considerava aquele o contexto adequado para uma celebração.
"Condenamos e rejeitamos a ação desproporcional dos policiais nacionais que agrediram torcedores do Barça por portarem a Estelada", declarou. Segundo Laporta, o futebol deve servir para unir, e não para provocar novos confrontos, além de defender o direito dos catalães de exibirem a bandeira.
A decisão chama atenção porque o Barcelona foi o clube com mais jogadores convocados para a seleção espanhola na Copa, com sete atletas, e ainda conta atualmente com Rodri, contratado após o torneio. Ao todo, 11 campeões mundiais estariam em campo no confronto desta quinta, considerando também os três jogadores do Athletic Bilbao.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.