Capitão da Espanha, Rodri ergue o troféu da Copa do Mundo Fifa de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Capitão da Espanha, Rodri ergue o troféu da Copa do Mundo Fifa de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/08/2026 17:42 | Atualizado 27/08/2026 17:55





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Espanha - O Barcelona decidiu cancelar a homenagem que faria aos jogadores do elenco campeões da Copa do Mundo com a Espanha. A cerimônia estava prevista para esta quinta-feira (27), antes do duelo contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou, mas foi retirada da programação após os episódios registrados no último fim de semana.Na estreia pelo Campeonato Espanhol, diante do Elche , torcedores do Barcelona relataram agressões de agentes e apreensão de bandeiras Esteladas, símbolo associado ao movimento de independência da Catalunha. O presidente Joan Laporta reprovou a atuação policial e afirmou que o clube não considerava aquele o contexto adequado para uma celebração.

"Condenamos e rejeitamos a ação desproporcional dos policiais nacionais que agrediram torcedores do Barça por portarem a Estelada", declarou. Segundo Laporta, o futebol deve servir para unir, e não para provocar novos confrontos, além de defender o direito dos catalães de exibirem a bandeira.



A decisão chama atenção porque o Barcelona foi o clube com mais jogadores convocados para a seleção espanhola na Copa, com sete atletas, e ainda conta atualmente com Rodri, contratado após o torneio. Ao todo, 11 campeões mundiais estariam em campo no confronto desta quinta, considerando também os três jogadores do Athletic Bilbao.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato