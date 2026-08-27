Emiliano Dibu Martínez Thomas Coex/AFP
Recentemente, o Aston Villa contratou Zion Suzuki, de 24 anos, destaque do Japão na Copa do Mundo. Com a chegada do arqueiro, a tendência é que o argentino perdesse espaço no time titular. Com isso, manifestou desejo de sair do clube.
O argentino chega num momento delicado de Robert Sánchez no Chelsea. O goleiro cometeu erros na vitória dos Blues sobre o Fulham por 3 a 2 na última segunda-feira (24). Embora o espanhol permaneça como titular, seu desempenho voltou a alimentar dúvidas sobre a posição e levou a diretoria a buscar um goleiro mais experiente.
Apesar de ter uma carreira boa pelo clube inglês, seus grandes momentos no futebol foram pela seleção argentina. O ápice aconteceu na final da Copa do Mundo de 2022, quando o goleiro foi um dos destaques do título mundial do seu país.
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