André Rizek é apresentador do 'Sportv'Reprodução / Sportv
Rizek vê atacante do Palmeiras acima de Pedro: 'Melhor do Brasil'
Comentarista rasgou elogios ao atleta palmeirense e o comparou não só ao centroavante do Flamengo, como também ao astro inglês Harry Kane
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