André Rizek é apresentador do 'Sportv' - Reprodução / Sportv

André Rizek é apresentador do 'Sportv'Reprodução / Sportv

Publicado 27/08/2026 17:04

Rio - O apresentador e comentarista André Rizek, do "SporTV", chamou atenção ao apontar o argentino Flaco López, do Palmeiras, como o melhor centroavante do Brasil. Em sua argumentação, o jornalista o colocou acima de Pedro, do Flamengo , e comparou seu estilo de jogo com o do inglês Harry Kane

"Flaco López é o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. Não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos", iniciou Rizek, em vídeo publicado pelo "ge".

"Ele faz mais coisas do que o Pedro no jogo. Além de finalizar na área, além de ser bom no jogo aéreo, ele joga fora da área de um jeito que o Pedro e nenhum outro jogador brasileiro hoje joga. É uma característica, e não qualidade, muito semelhante à do Harry Kane, que fica entre um 9 e um 10", argumentou.

Por fim, Rizek arrematou com gancho para uma nova discussão: "O próximo passo é começar a debater se ele é o melhor jogador em atividade aqui (no futebol brasileiro), porque o argentino está jogando demais".

Nesta temporada, Flaco López tem 21 gols e 11 assistências em 44 partidas pelo Palmeiras. Já Pedro anotou 24 bolas na rede e 8 passes para gol em 41 jogos com o Flamengo. As comparações, que já aconteciam nos últimos meses, ganharam força após a volta da Copa do Mundo, marcada pela boa fase dos dois.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato