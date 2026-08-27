Bruno Fernandes e Andrey Santos lamentam derrota do Manchester United - Paul Ellis / AFP

Bruno Fernandes e Andrey Santos lamentam derrota do Manchester UnitedPaul Ellis / AFP

Publicado 27/08/2026 16:36 | Atualizado 27/08/2026 16:45





A mudança ocorre após o fim do contrato com a DXC Technology, que ocupava o espaço na manga esquerda da camisa. Sem um patrocinador no local, o regulamento do Campeonato Inglês determina que o distintivo oficial da liga seja colocado nos dois braços.

Inglaterra - O Manchester United terá que fazer uma alteração em seu uniforme para o próximo compromisso pelo Campeonato Inglês. Segundo informações do jornal inglês 'The Sun', o clube utilizará o escudo da competição nas duas mangas diante do Ipswich Town, no domingo (30), em Old Trafford.A mudança ocorre após o fim do contrato com a DXC Technology, que ocupava o espaço na manga esquerda da camisa. Sem um patrocinador no local, o regulamento do Campeonato Inglês determina que o distintivo oficial da liga seja colocado nos dois braços.

Na estreia da temporada, contra o Hull City, o Manchester United utilizou o escudo apenas na manga direita e deixou o lado esquerdo sem identificação. A organização do campeonato aplicou uma advertência ao clube, que não deverá resultar em punição esportiva ou financeira.



Os Red Devils seguem em busca de um novo patrocinador para ocupar esse espaço. O acordo com a DXC Technology, que rendia cerca de 20 milhões de libras (R$ 140 milhões na cotação atual) por ano, chegou ao fim em maio deste ano.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato