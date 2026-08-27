José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

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Theo Faria
José Mourinho enalteceu a boa relação com Vini Jr ao explicar o motivo de sua substituição nos últimos minutos da goleada do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, na quarta-feira (26), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O técnico contou que tirou o brasileiro de campo para que sentisse o carinho da torcida, após balançar a rede e dar assistência a Mbappé.
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“Falamos o mesmo idioma. Eu nunca teria o tirado sem o gol e sem o feeling positivo de jogar bem no segundo tempo. Substituí porque também precisa descansar um pouco e temos um jogo daqui a três dias. Achei que seria bom para ele sentir o carinho da torcida”, disse o português, em entrevista coletiva.

Na última temporada, o atacante teve atuações aquém do esperado e chegou a ser vaiado pelos torcedores em algumas oportunidades. Agora, depois de uma boa partida, ganhou aplausos.
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Com moral, Vini Jr iniciará a preparação para encarar o Málaga, no próximo domingo (30). A bola vai rolar às 12h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid soma seis pontos e é o líder da competição, empatado com Sevilla e Real Betis.