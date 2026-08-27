José Mourinho, atual técnico do Real Madrid - Josep Lago / AFP

José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP

Publicado 27/08/2026 11:58

“Falamos o mesmo idioma. Eu nunca teria o tirado sem o gol e sem o feeling positivo de jogar bem no segundo tempo. Substituí porque também precisa descansar um pouco e temos um jogo daqui a três dias. Achei que seria bom para ele sentir o carinho da torcida”, disse o português, em entrevista coletiva.Na última temporada, o atacante teve atuações aquém do esperado e chegou a ser vaiado pelos torcedores em algumas oportunidades. Agora, depois de uma boa partida, ganhou aplausos.