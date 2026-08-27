José Mourinho, atual técnico do Real MadridJosep Lago / AFP
“Falamos o mesmo idioma. Eu nunca teria o tirado sem o gol e sem o feeling positivo de jogar bem no segundo tempo. Substituí porque também precisa descansar um pouco e temos um jogo daqui a três dias. Achei que seria bom para ele sentir o carinho da torcida”, disse o português, em entrevista coletiva.
Na última temporada, o atacante teve atuações aquém do esperado e chegou a ser vaiado pelos torcedores em algumas oportunidades. Agora, depois de uma boa partida, ganhou aplausos.
Com moral, Vini Jr iniciará a preparação para encarar o Málaga, no próximo domingo (30). A bola vai rolar às 12h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid soma seis pontos e é o líder da competição, empatado com Sevilla e Real Betis.
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