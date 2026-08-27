Vozinha em ação pelo Colo-Colo no duelo com o Unión EspañolaJavier Torres / AFP
Vozinha comemora estreia pelo Colo-Colo: ‘Gratificante’
Sensação do Mundial de 2026, goleiro cabo-verdiano foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Unión Española, pela Copa Chile
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