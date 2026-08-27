Vozinha em ação pelo Colo-Colo no duelo com o Unión Española - Javier Torres / AFP

Vozinha em ação pelo Colo-Colo no duelo com o Unión EspañolaJavier Torres / AFP

Publicado 27/08/2026 11:03

Vozinha, 40 anos, foi o titular na partida da Copa Chile em que o Colo-Colo venceu o Unión Española por 3-0 pela última rodada da fase de grupos da Copa Chile, competição liderada pelo clube mais popular do país.

O goleiro cabo-verdiano teve uma partida tranquila, com apenas duas defesas.

"Muito feliz pelo meu primeiro jogo. É uma sensação muito boa, muito gratificante depois de muito tempo sem jogar", disse Vozinha, que não atuava desde a Copa do Mundo, no início de julho.

Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, fez uma ótima Copa do Mundo, com grandes atuações contra Espanha e Uruguai na fase de grupos.

Nos 16 avos de final, Cabo Verde enfrentou a Argentina de Messi e fez uma ótima partida. A seleção africana perdeu por 3-2 na prorrogação (1-1 no tempo regulamentar).