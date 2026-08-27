Odair Hellmann é técnico do Athletico-PR - Divulgação / Athletico-PR

Odair Hellmann é técnico do Athletico-PRDivulgação / Athletico-PR

Publicado 27/08/2026 19:00

Rio - Em alta no Athletico-PR, o treinador Odair Hellmann, de 49 anos, renovou seu contrato com o clube paranaense até o fim de 2027. O comandante faz excelente campanha com o Furacão, que está em terceiro lugar no Brasileiro. As informações são da "ESPN".

Odair Hellmann recebeu consultas do futebol dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita, onde já trabalhou, mas preferiu dar continuidade ao trabalho no Athletico-PR.

O treinador chegou ao Furacão em maio do ano passado. Depois de um começo irregular, ele auxiliou o clube de Curitiba a conseguir o acesso para a Série A. Atualmente, ele colocou a equipe na parte alta da tabela.

Odair Hellmann teve trabalhos importantes por Internacional e pelo Fluminense. Em 2020, ele dirigiu o clube carioca por 11 meses, e acabou se transferindo durante o Brasileirão daquela temporada, depois de uma oferta do mundo árabe.