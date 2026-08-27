Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
"Julián está realmente mal, porque há pessoas que se encarregaram de enganá-lo, de confundi-lo", disse Gil Marín à emissora Movistar+, em Mônaco, onde acompanhou o sorteio da nova temporada da Champions League.
"De verdade, lamento muito, porque o conheço. Trabalhamos com ele há algum tempo e ele é uma grande pessoa, um grande profissional, um grande jogador, mas está completamente confuso", explicou o CEO do clube.
O jogador argentino, que está há dois dias sem treinar com a equipe, vive uma "situação muito difícil em nível pessoal e profissional", reconheceu Gil Marín.
O dirigente, que expressou o desejo de que um "grande jogador como Julián" queira permanecer no Atlético, não descartou totalmente uma saída caso não houvesse outra alternativa, mas afastou categoricamente a possibilidade de o Barcelona ser uma opção.
"A única decisão segura e firme é que não vamos negociar com o Barcelona em hipótese alguma", insistiu, ressaltando que conta com o apoio dos acionistas e diretores do clube.
Para Gil Marín, o Barcelona agiu com falta de ética e profissionalismo. Ele criticou as declarações feitas na quarta-feira pelo presidente do clube catalão, Joan Laporta, reiterando que a oferta por Julián Álvarez se mantém.
"Essas palavras ultrapassam uma linha vermelha", alertou nesta quinta-feira o vice-presidente da área esportiva do Barça, Rafa Yuste, em declarações à Movistar, também em Mônaco.
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