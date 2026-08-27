Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 27/08/2026 19:25

O jogador argentino, que está há dois dias sem treinar com a equipe, vive uma "situação muito difícil em nível pessoal e profissional", reconheceu Gil Marín.O dirigente, que expressou o desejo de que um "grande jogador como Julián" queira permanecer no Atlético, não descartou totalmente uma saída caso não houvesse outra alternativa, mas afastou categoricamente a possibilidade de o Barcelona ser uma opção."A única decisão segura e firme é que não vamos negociar com o Barcelona em hipótese alguma", insistiu, ressaltando que conta com o apoio dos acionistas e diretores do clube.Para Gil Marín, o Barcelona agiu com falta de ética e profissionalismo. Ele criticou as declarações feitas na quarta-feira pelo presidente do clube catalão, Joan Laporta, reiterando que a oferta por Julián Álvarez se mantém."Essas palavras ultrapassam uma linha vermelha", alertou nesta quinta-feira o vice-presidente da área esportiva do Barça, Rafa Yuste, em declarações à Movistar, também em Mônaco.