Robinho Jr e Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 27/08/2026 19:30

Rio - O Santos rejeitou a proposta do Genoa, da Itália, pela contratação de Robinho Jr. De acordo com informações do portal "GE", pesou na decisão do Peixe o fato da equipe do Velho Continente querer dividir os vencimentos do jovem.

A oferta foi por empréstimo de uma temporada com opção de compra de 8 milhões (R$ 48 milhões) pelo filho do ex-jogador da seleção brasileira. O Santos acredita que receberá uma contraproposta do Genoa.

Filho de Robinho, ex-jogador da seleção brasileira, perdeu espaço com Cuca nas últimas semanas. O atacante tem interesse de se transferir para o futebol europeu e o Santos também deseja negociá-lo.

Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.