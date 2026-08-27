Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos
Santos rejeita proposta de clube italiano por filho de Robinho
Jogador, de 18 anos, que viveu momento bastante conturbado com Neymar perdeu espaço com o treinador Cuca na temporada de 2026
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CEO do Atlético diz que Álvarez foi enganado e critica Barcelona
Atacante argentino está há dois dias sem treinar e vive situação considerada difícil em meio ao interesse do clube catalão
Flamengo confirma transferência de jovem volante para clube português
O vínculo de Kaio Nóbrega com o Estoril Praia (POR), que já oficializou a contratação, vai até o fim da temporada 2027/28
Em alta, ex-Fluminense renova contrato em clube da Série A
Treinador, de 49 anos, trabalha desde maio na equipe paranaense; ele recebeu consultas dos EUA e da Arábia Saudita, mas decidiu ficar
Internautas exaltam começo de temporada de Raphinha: 'Craque'
O brasileiro, de 29 anos, muito críticado durante a Copa, iniciou a temporada com quatro participações de gols em apenas duas partidas
Ancelotti intensifica observações na Europa antes de convocação
Técnico da seleção brasileira está acompanhando jogos dos campeonatos da Espanha, Inglaterra e França; lista final sairá até o dia 6
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