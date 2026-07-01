Bandeira do Santos na Vila BelmiroDivulgação / X @SantosFC
Clube da Série A do Brasileirão é punido com transfer ban da Fifa
O motivo é uma dívida com Monaco
Técnico da Argentina pede respeito a Cabo Verde: 'Não chegaram por acaso'
Lionel Scaloni completará 100 jogos no comando da Albiceleste
Raphinha deve voltar à Seleção somente em possível semifinal, diz jornal
Atacante, de 29 anos, sofreu lesão na coxa direita
Técnico de Cabo Verde prega confiança antes de decisão com Argentina
Comandante destacou a campanha histórica da seleção africana e afirmou que a equipe chega tranquila para o duelo dos 16 avos de final
Salah segue como dúvida do Egito para duelo contra a Austrália
Técnico admite incerteza e deixa presença do capitão em aberto
'Exausto', Haaland não preocupa Noruega contra o Brasil
Atacante, de 25 anos, anotou cinco gols na Copa do Mundo
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