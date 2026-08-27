Poatan é um dos principais nomes do UFC atualmente - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan é um dos principais nomes do UFC atualmente(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/08/2026 12:00

Alex Poatan voltou a movimentar os bastidores do UFC e a alimentar a expectativa dos fãs sobre seu próximo compromisso. Em um comentário publicado no perfil do Instagram “Japrilda MMA”, o ex-campeão dos pesos-médios e meio-pesados indicou que o período de descanso chegou ao fim e revelou que está retomando os treinamentos.



A mensagem foi suficiente para gerar especulações sobre os próximos passos do brasileiro. Embora o UFC ainda não tenha anunciado oficialmente uma nova luta para Poatan, o retorno à rotina de preparação pode indicar que o atleta já começa a se movimentar de olho em seu próximo desafio dentro da organização.



“Estou voltando aos treinos e agora acabou a diversão! Chama“, escreveu Alex Poatan.