Poatan é um dos principais nomes do UFC atualmente(Foto: Reprodução/UFC)
A mensagem foi suficiente para gerar especulações sobre os próximos passos do brasileiro. Embora o UFC ainda não tenha anunciado oficialmente uma nova luta para Poatan, o retorno à rotina de preparação pode indicar que o atleta já começa a se movimentar de olho em seu próximo desafio dentro da organização.
“Estou voltando aos treinos e agora acabou a diversão! Chama“, escreveu Alex Poatan.
Próximo desafio
Conhecido pela postura ativa e pela disposição para aceitar grandes desafios, Poatan costuma aumentar o ritmo dos treinamentos quando existe a perspectiva de um novo compromisso no octógono. Por isso, a declaração rapidamente chamou a atenção da comunidade do MMA e reacendeu os debates sobre quem poderá ser o próximo adversário do brasileiro.
Aos 39 anos, o paulista segue em busca de novos feitos no UFC e já manifestou anteriormente o desejo de conquistar o inédito terceiro cinturão pela organização. Agora, com a retomada dos treinos, a expectativa fica por conta de uma eventual definição sobre seu próximo combate e dos objetivos que serão traçados para a sequência de sua carreira.
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