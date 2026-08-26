Fábio Júnior espera brilhar no GP do Turris Invitational - (Foto: Reprodução)

Fábio Júnior espera brilhar no GP do Turris Invitational (Foto: Reprodução)

Publicado 26/08/2026 13:00 | Atualizado 27/08/2026 09:49

A história de Guilherme Oliveira no Jiu-Jitsu começou de forma simples, acompanhando o padrasto nos treinos. Aos três anos, já brincava no tatame. Pouco tempo depois, a brincadeira virou rotina e, ainda criança, o esporte passou a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida.

Aos 11 anos, Guilherme disse à mãe e ao padrasto que queria levar o Jiu-Jitsu a sério. Dois anos depois, tomou uma decisão incomum para alguém tão jovem: saiu de casa para morar no alojamento de uma academia em Manaus.

A rotina era intensa. Treinos pela manhã, à tarde e à noite passaram a fazer parte do dia a dia do atleta, que praticamente trocou a infância convencional por uma vida voltada ao esporte.

“Imagina uma criança que parou de morar com os pais para viver dentro de uma academia e treinar todos os dias”, contou.

Os resultados começaram a aparecer aos 15 anos, quando conquistou o Campeonato Brasileiro Kids e recebeu a faixa azul. Mesmo ainda infanto/juvenil, passou a competir entre os juvenis para antecipar o contato com adversários mais experientes.

A estratégia funcionou. Guilherme Oliveira conquistou o Brasileiro Juvenil 1, foi campeão Sul-Americano no peso e no absoluto e, na temporada seguinte, voltou ao topo do Brasileiro com ouro duplo.

Mais tarde, passou a disputar eventos do ADCC, enfrentando atletas de graduações superiores e até faixas-pretas. Aos 17 anos, foi vice-campeão da seletiva do AIGA, em São Paulo, e terminou a competição eleito como um dos destaques do evento.

A carreira também abriu portas internacionais. Graças ao Jiu-Jitsu, Guilherme já teve experiências em países como Portugal, França, Emirados Árabes e Tailândia.

Hoje, aos 18 anos, vive integralmente do esporte e mora em Santa Catarina, onde mantém a rotina de preparação para competições cada vez mais fortes.

A próxima parada será o Turris Invitational, novo capítulo de uma trajetória que começou ainda na infância e foi marcada por mudanças de cidade, sacrifícios e uma busca constante por evolução. O evento acontece no dia 14 de novembro e será realizado na Upper Arena, no Rio de Janeiro.

Mais do que os títulos conquistados até aqui, Guilherme carrega uma experiência incomum para sua idade: a de alguém que decidiu muito cedo fazer do Jiu-Jitsu não apenas um esporte, mas um projeto de vida.