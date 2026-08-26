Fábio Júnior espera brilhar no GP do Turris Invitational (Foto: Reprodução)
Jovem atleta deixou a família aos 13 anos para viver do Jiu-Jitsu e hoje mira novos desafios
Aos 18 anos, Guilherme Oliveira passou a adolescência dentro de academia, acumulou títulos nacionais e ganhou experiência contra adultos e faixas-pretas
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Ciclo do Conhecimento reúne mulheres para discutir segurança, liderança e espaço nas lutas
Segundo encontro do evento colocou em debate assédio, maternidade, desigualdade e a construção de ambientes mais seguros nas artes marciais
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Brasileiro propõe confronto contra o campeão dos meio-médios no Madison Square Garden e ganha força na corrida pelo title shot
Segunda edição do Ciclo do Conhecimento teve foco em protagonismo feminino nas artes marciais
Encontro na Estácio Copacabana reuniu referências do esporte para discutir os desafios, a liderança e a permanência das mulheres nos tatames
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