Thunder Fight promete grande evento no dia 29 de agosto - (Foto: Divulgação)

Thunder Fight promete grande evento no dia 29 de agosto (Foto: Divulgação)

Publicado 24/08/2026 17:00 | Atualizado 24/08/2026 18:57

O Thunder Fight, um dos principais eventos de MMA do Brasil, realiza no próximo 29 de agosto, em São Bernardo do Campo (SP), a sua 55ª edição, prometendo uma noite de grandes combates, disputas de cinturão, confrontos internacionais e valorização do esporte nacional.



Com uma trajetória consolidada na formação de atletas e na realização de eventos profissionais e amadores, o Thunder Fight chega à sua 55ª edição reunindo lutadores do Brasil, Uruguai, Venezuela, Argentina e Cuba, reforçando sua posição como uma das maiores vitrines do MMA brasileiro.

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A principal atração da noite será a disputa do Cinturão dos 70 kg, entre o atleta da casa Matheus Rocha "Sniper" (9-1), representante de São Bernardo do Campo, e o experiente Dioginis Souza "Overeem" (13-7), da Bahia.



Outro grande destaque será o duelo internacional da categoria até 52 kg, colocando frente a frente a brasileira Maria Luiza "Lady Gameness" (7-3), de São Luís (MA), e a uruguaia Xiomara Piriz "La Pitbull" (14-7).



O card profissional ainda contará com confrontos envolvendo atletas de diversos estados brasileiros, além de representantes da Venezuela e Cuba, reforçando o caráter internacional do evento.



Além das lutas profissionais, o Thunder Fight também abrirá espaço para o MMA Amador, fortalecendo o desenvolvimento de novos talentos e proporcionando oportunidades para atletas em início de carreira. A principal atração da noite será a disputa do Cinturão dos 70 kg, entre o atleta da casa Matheus Rocha "Sniper" (9-1), representante de São Bernardo do Campo, e o experiente Dioginis Souza "Overeem" (13-7), da Bahia.Outro grande destaque será o duelo internacional da categoria até 52 kg, colocando frente a frente a brasileira Maria Luiza "Lady Gameness" (7-3), de São Luís (MA), e a uruguaia Xiomara Piriz "La Pitbull" (14-7).O card profissional ainda contará com confrontos envolvendo atletas de diversos estados brasileiros, além de representantes da Venezuela e Cuba, reforçando o caráter internacional do evento.Além das lutas profissionais, o Thunder Fight também abrirá espaço para o MMA Amador, fortalecendo o desenvolvimento de novos talentos e proporcionando oportunidades para atletas em início de carreira.

Thunder Fight 55 (Foto: Divulgação)



Card principal



-Disputa de Cinturão – 70 kg



Matheus Rocha "Sniper" (9-1) – São Bernardo do Campo (SP)

vs.

Dioginis Souza "Overeem" (13-7) – Euclides da Cunha (BA)



-Duelo Internacional – 52 kg



Maria Luiza "Lady Gameness" (7-3) – São Luís (MA)

vs.

Xiomara Piriz "La Pitbull" (14-7) – Uruguai



Card profissional



Rayssa Esmeralda "Harleen" (6-0) x Ingrid Silva (9-5) – 52 kg

Wanderley Junior "Mexicano" (18-12) x Diego Barroso "Boyka" (9-6) – 66 kg

Matheus Arruda (5-0) x Adailson Silva "Martelo" (6-1) – 61 kg

Léo Pereira "Bahia" (0-0) x Isac Galito (0-0) – Cuba – 61 kg

Andressa Carvalho "La Cosita" (3-0) x Erianny Castaneda "Veneza" (5-6) – Peso combinado até 59 kg

Leandro Jobu x Ullysses Silva "Duracell" – 61 kg

Victoria Ramos (2-1) x Sofia Azcue Lizaso (0-1) – 57 kg



MMA Amador (Brasil x Argentina)



Micaela Anahi (6-5) – Argentina

vs.

Letícia Gonçalves (0-0) – São Bernardo do Campo (SP)



Ingresso Solidário



Além de promover o esporte, o Thunder Fight mantém seu compromisso social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais na região.



Serviço:



Evento: Thunder Fight 55

Data: 29 de agosto

Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib

Cidade: São Bernardo do Campo – SP

Entrada: 1 kg de alimento (Ingresso Solidário) -Disputa de Cinturão – 70 kgMatheus Rocha "Sniper" (9-1) – São Bernardo do Campo (SP)vs.Dioginis Souza "Overeem" (13-7) – Euclides da Cunha (BA)-Duelo Internacional – 52 kgMaria Luiza "Lady Gameness" (7-3) – São Luís (MA)vs.Xiomara Piriz "La Pitbull" (14-7) – UruguaiRayssa Esmeralda "Harleen" (6-0) x Ingrid Silva (9-5) – 52 kgWanderley Junior "Mexicano" (18-12) x Diego Barroso "Boyka" (9-6) – 66 kgMatheus Arruda (5-0) x Adailson Silva "Martelo" (6-1) – 61 kgLéo Pereira "Bahia" (0-0) x Isac Galito (0-0) – Cuba – 61 kgAndressa Carvalho "La Cosita" (3-0) x Erianny Castaneda "Veneza" (5-6) – Peso combinado até 59 kgLeandro Jobu x Ullysses Silva "Duracell" – 61 kgVictoria Ramos (2-1) x Sofia Azcue Lizaso (0-1) – 57 kgMicaela Anahi (6-5) – Argentinavs.Letícia Gonçalves (0-0) – São Bernardo do Campo (SP)Além de promover o esporte, o Thunder Fight mantém seu compromisso social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais na região.Evento: Thunder Fight 55Data: 29 de agostoLocal: Ginásio Poliesportivo Adib Moyses DibCidade: São Bernardo do Campo – SPEntrada: 1 kg de alimento (Ingresso Solidário)