Thunder Fight promete grande evento no dia 29 de agosto (Foto: Divulgação)
Com uma trajetória consolidada na formação de atletas e na realização de eventos profissionais e amadores, o Thunder Fight chega à sua 55ª edição reunindo lutadores do Brasil, Uruguai, Venezuela, Argentina e Cuba, reforçando sua posição como uma das maiores vitrines do MMA brasileiro.
A principal atração da noite será a disputa do Cinturão dos 70 kg, entre o atleta da casa Matheus Rocha "Sniper" (9-1), representante de São Bernardo do Campo, e o experiente Dioginis Souza "Overeem" (13-7), da Bahia.
Outro grande destaque será o duelo internacional da categoria até 52 kg, colocando frente a frente a brasileira Maria Luiza "Lady Gameness" (7-3), de São Luís (MA), e a uruguaia Xiomara Piriz "La Pitbull" (14-7).
O card profissional ainda contará com confrontos envolvendo atletas de diversos estados brasileiros, além de representantes da Venezuela e Cuba, reforçando o caráter internacional do evento.
Além das lutas profissionais, o Thunder Fight também abrirá espaço para o MMA Amador, fortalecendo o desenvolvimento de novos talentos e proporcionando oportunidades para atletas em início de carreira.
Card principal
-Disputa de Cinturão – 70 kg
Matheus Rocha "Sniper" (9-1) – São Bernardo do Campo (SP)
vs.
Dioginis Souza "Overeem" (13-7) – Euclides da Cunha (BA)
-Duelo Internacional – 52 kg
Maria Luiza "Lady Gameness" (7-3) – São Luís (MA)
vs.
Xiomara Piriz "La Pitbull" (14-7) – Uruguai
Card profissional
Rayssa Esmeralda "Harleen" (6-0) x Ingrid Silva (9-5) – 52 kg
Wanderley Junior "Mexicano" (18-12) x Diego Barroso "Boyka" (9-6) – 66 kg
Matheus Arruda (5-0) x Adailson Silva "Martelo" (6-1) – 61 kg
Léo Pereira "Bahia" (0-0) x Isac Galito (0-0) – Cuba – 61 kg
Andressa Carvalho "La Cosita" (3-0) x Erianny Castaneda "Veneza" (5-6) – Peso combinado até 59 kg
Leandro Jobu x Ullysses Silva "Duracell" – 61 kg
Victoria Ramos (2-1) x Sofia Azcue Lizaso (0-1) – 57 kg
MMA Amador (Brasil x Argentina)
Micaela Anahi (6-5) – Argentina
vs.
Letícia Gonçalves (0-0) – São Bernardo do Campo (SP)
Ingresso Solidário
Além de promover o esporte, o Thunder Fight mantém seu compromisso social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais na região.
Serviço:
Evento: Thunder Fight 55
Data: 29 de agosto
Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib
Cidade: São Bernardo do Campo – SP
Entrada: 1 kg de alimento (Ingresso Solidário)
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