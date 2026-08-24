A estreia do espaço está marcada para 28 de agosto, com a segunda edição da Liga Monstro Combate - (Foto: Divulgação)

A estreia do espaço está marcada para 28 de agosto, com a segunda edição da Liga Monstro Combate (Foto: Divulgação)

Publicado 24/08/2026 17:00 | Atualizado 24/08/2026 18:41

A RedeTV! prepara uma nova etapa de sua relação com os esportes de combate. A emissora está adaptando um de seus estúdios, em São Paulo, para funcionar como uma arena permanente de MMA e receber eventos ao longo do ano. O projeto prevê ainda a criação de uma programação dedicada às lutas na última sexta-feira de cada mês, com apresentação de Marcelo do Ó.



A estreia do espaço está marcada para 28 de agosto, com a segunda edição da Liga Monstro Combate (LMC). A programação começa às 17h30, enquanto o card preliminar será disputado a partir das 18h, com exibição exclusiva nas plataformas digitais. Às 22h, o card principal chega à TV aberta pela RedeTV! e também ao RedeTV! Go. A principal luta da noite terá o brasileiro Marlon Moraes, ex-campeão do WSOF e ex-UFC, diante do argentino Maximiliano "Demonio" Perez.