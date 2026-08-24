A estreia do espaço está marcada para 28 de agosto, com a segunda edição da Liga Monstro Combate (Foto: Divulgação)
A estreia do espaço está marcada para 28 de agosto, com a segunda edição da Liga Monstro Combate (LMC). A programação começa às 17h30, enquanto o card preliminar será disputado a partir das 18h, com exibição exclusiva nas plataformas digitais. Às 22h, o card principal chega à TV aberta pela RedeTV! e também ao RedeTV! Go. A principal luta da noite terá o brasileiro Marlon Moraes, ex-campeão do WSOF e ex-UFC, diante do argentino Maximiliano "Demonio" Perez.
A transformação do estúdio permite que a emissora tenha um espaço próprio para a realização das lutas, com estrutura de televisão e produção concentradas no mesmo local. A intenção é manter a arena disponível para novos eventos e estabelecer uma faixa recorrente para a modalidade na grade.
O projeto amplia uma relação que atravessa diferentes momentos da história recente do MMA no Brasil. Entre 2009 e 2011, quando o esporte ainda buscava espaço na televisão aberta, a RedeTV! exibiu o programa "UFC Sem Limites" e teve participação no período de crescimento da popularidade do UFC no país.
Um dos capítulos de maior repercussão ocorreu em agosto de 2011. A emissora transmitiu o UFC 134, realizado no Rio de Janeiro, card que reuniu nomes como Anderson Silva, Maurício Shogun e Rodrigo Minotauro. Durante a vitória de Anderson sobre Yushin Okami na luta principal, a RedeTV! chegou à liderança de audiência.
A presença dos esportes de combate na programação continuou nos anos seguintes por meio de outras organizações. A emissora também abriu espaço para eventos internacionais como ONE Championship e XFC, mantendo as lutas entre os produtos esportivos exibidos ao público brasileiro.
Agora, a criação de uma arena dentro da própria sede coloca essa relação em uma nova fase. Em vez de depender apenas da aquisição de eventos realizados em outros locais, a RedeTV! passa a contar com uma estrutura preparada para receber os cards que serão levados à sua programação. A estreia com o LMC será o primeiro teste do formato que a emissora pretende repetir mensalmente.
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