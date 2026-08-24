Gustavo Alemão é uma das promessas do Jiu-Jitsu atualmente(Foto: Augusto Junior)
Aos 16 anos, jovem brasiliense desafia adultos e desponta no Jiu-Jitsu profissional
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Assef estará no CT Unifight, no dia 26 de setembro, para encontro que vai unir técnicas de combate e conhecimentos sobre medicina esportiva
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