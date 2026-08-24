Gustavo Alemão é uma das promessas do Jiu-Jitsu atualmente - (Foto: Augusto Junior)

Gustavo Alemão é uma das promessas do Jiu-Jitsu atualmente(Foto: Augusto Junior)

Publicado 24/08/2026 06:00 | Atualizado 24/08/2026 18:01

Aos 16 anos, um jovem atleta de Brasília já acumula experiência em competições profissionais de Jiu-Jitsu, enfrenta adversários mais velhos e se prepara para um dos maiores desafios de sua trajetória. Tricampeão do ADCC Open e integrante da divisão profissional da Copa Pódio, ele será o competidor mais jovem do GP No-Gi até 75kg do Turris Invitational, marcado para 14 de novembro, no Rio de Janeiro.

O atleta é Gustavo Lopes, conhecido no circuito como Gustavo Alemão. Sua relação com o esporte começou muito antes dos atuais resultados: aos três anos, já frequentava os tatames e, aos cinco, participou das primeiras competições.

Natural de Brasília, Gustavo representa Rogerão Jiu-Jitsu e Juquinha Jiu-Jitsu, e treina na Fight House, academia ligada à sua família. Foi também dentro de casa que encontrou uma de suas principais referências esportivas.

Durante anos, sua irmã Giovanna Amâncio, faixa-preta e atleta de alto rendimento, acompanhou de perto sua formação e teve participação direta em seu desenvolvimento.

“Grande parte da minha evolução veio dos treinos com minha irmã. Ela teve um papel muito importante na minha formação como atleta”, afirma Gustavo.

Atualmente, a preparação é conduzida pelos professores Ícaro Matheus, Alessandro Alberto e Rogério Oliveira, além do trabalho específico de Wrestling realizado com o mestre Neto.

Embora tenha construído resultados também no Jiu-Jitsu com quimono, foi no No-Gi (sem quimono) que Gustavo encontrou sua principal especialidade. O jovem conquistou três títulos do ADCC Open e passou a competir também na divisão profissional da Copa Pódio, experiência que o colocou diante de atletas mais velhos ainda durante a adolescência.

Seu histórico competitivo inclui ainda título brasileiro da CBJJ, conquistas em diferentes estados e o ouro no Open de Vitória No-Gi em 2026.

Agora, essa experiência será testada em um novo cenário. No Turris Invitational, Gustavo integrará uma chave de 16 competidores das categorias juvenil e adulto. Aos 16 anos, será o mais novo do grupo.

O atleta conta atualmente com patrocínio de Eduardo Turris, apoio que tem contribuído não apenas para sua participação em competições, mas também para áreas ligadas ao desenvolvimento profissional e à preparação de sua carreira esportiva.

Depois do compromisso no Rio de Janeiro, Gustavo também tem uma meta internacional. No fim do ano, a expectativa é representar o Brasil no Mundial No-Gi da AJP, na Turquia.

“O Jiu-Jitsu sempre foi mais do que um esporte para mim. Cresci dentro do tatame e continuo buscando evoluir todos os dias, tanto como atleta quanto como pessoa”, afirma.

Ainda no início da carreira, o brasiliense já convive com desafios normalmente reservados a atletas mais experientes. No GP do Turris Invitational, terá a oportunidade de mostrar até onde essa precocidade competitiva pode levá-lo.