Com o tema "Mulheres nas Lutas", encontro reuniu representantes de diferentes áreas(Foto: Dani Pimenta/RC Media)
O painel contou com a participação de Carla Ferreira, Lu Neder, Mel Lissei, Tatiana Cordeiro e Dani Pink, que compartilharam experiências e perspectivas sobre a presença feminina nas lutas. Entre os assuntos abordados estiveram as barreiras históricas para a entrada e permanência das mulheres nas academias, a desigualdade nas premiações, a falta de estruturas adequadas para a maternidade, o combate ao assédio e a necessidade de ambientes seguros e respeitosos para atletas e profissionais do esporte.
Durante o debate, Lu Neder destacou que muitos dos obstáculos enfrentados pelas mulheres vão além da prática esportiva e estão relacionados à própria estrutura dos ambientes de treinamento e competição: “Passar pano para amigo assediador é algo que atrai a ausência de liderança feminina na academia, a falta de estrutura para a maternidade, comentários sobre o corpo, o questionamento da capacidade, a tolerância ao inadequado, diferenças de premiação e a invisibilidade da trajetória. Essas são as barreiras da permanência, do engajamento e da prosperidade da mulher no Jiu-Jitsu”, afirmou a faixa-preta de arte suave.
Para Rafael Carino, presidente do Instituto Comunidade Saudável, a realização do encontro dentro de uma universidade reforça o papel do esporte como instrumento de transformação. “O segundo encontro do Ciclo do Conhecimento superou todas as expectativas ao dar voz e protagonismo às mulheres que transformam o cenário das lutas diariamente. Trazer essa discussão para dentro da universidade, antecedendo o Global Sports Conference, reforça o nosso papel de usar o esporte como uma ferramenta real de inclusão, respeito e evolução para a nossa sociedade”, declarou.
A programação do Ciclo do Conhecimento terá continuidade nesta quarta-feira (26), com a realização do terceiro encontro, que terá como tema “O Tatame como Caminho na Recuperação da Dependência Química”. O debate reunirá Rafael Carino, Fernando Tererê, Leandro Tatu e Rogério Minotouro para discutir o potencial das artes marciais como ferramenta de transformação, recuperação e reinserção social.
O 3º Ciclo do Conhecimento será realizado às 19h, na Universidade Estácio – Campus Maracanã, com entrada gratuita e vagas limitadas. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento (aqui). O Ciclo do Conhecimento e o Global Sports Conference são uma realização do Instituto Comunidade Saudável, com fomentação da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
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