Com o tema "Mulheres nas Lutas", encontro reuniu representantes de diferentes áreas - (Foto: Dani Pimenta/RC Media)

Com o tema "Mulheres nas Lutas", encontro reuniu representantes de diferentes áreas(Foto: Dani Pimenta/RC Media)

Publicado 25/08/2026 09:00 | Atualizado 25/08/2026 17:05

O protagonismo feminino nas artes marciais foi o tema central do segundo Ciclo do Conhecimento, realizado na última quinta-feira (20), no campus Copacabana da Universidade Estácio. Com o tema “Mulheres nas Lutas”, o encontro reuniu representantes do esporte, da academia e de diferentes áreas da sociedade para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres, a construção de ambientes mais inclusivos e a importância da liderança feminina no desenvolvimento das modalidades de combate. A iniciativa integra a programação que antecede o Global Sports Conference.



O painel contou com a participação de Carla Ferreira, Lu Neder, Mel Lissei, Tatiana Cordeiro e Dani Pink, que compartilharam experiências e perspectivas sobre a presença feminina nas lutas. Entre os assuntos abordados estiveram as barreiras históricas para a entrada e permanência das mulheres nas academias, a desigualdade nas premiações, a falta de estruturas adequadas para a maternidade, o combate ao assédio e a necessidade de ambientes seguros e respeitosos para atletas e profissionais do esporte.



Durante o debate, Lu Neder destacou que muitos dos obstáculos enfrentados pelas mulheres vão além da prática esportiva e estão relacionados à própria estrutura dos ambientes de treinamento e competição: “Passar pano para amigo assediador é algo que atrai a ausência de liderança feminina na academia, a falta de estrutura para a maternidade, comentários sobre o corpo, o questionamento da capacidade, a tolerância ao inadequado, diferenças de premiação e a invisibilidade da trajetória. Essas são as barreiras da permanência, do engajamento e da prosperidade da mulher no Jiu-Jitsu”, afirmou a faixa-preta de arte suave.