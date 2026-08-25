Carlos Prates quer disputar cinturão dos meio-médios em breve - (Foto: Reprodução/UFC)

Carlos Prates quer disputar cinturão dos meio-médios em breve(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 25/08/2026 15:00 | Atualizado 25/08/2026 17:32

Carlos Prates parece ter definido data e palco para tentar conquistar o cinturão dos meio-médios do UFC. Após receber o aval público de Islam Makhachev como o atleta mais merecedor de uma oportunidade pelo título, o brasileiro utilizou as redes sociais para desafiar diretamente o campeão russo e sugerir que o confronto aconteça no UFC 334, marcado para o dia 14 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).



A provocação acontece após uma sequência de acontecimentos que colocaram Carlos Prates em posição privilegiada na corrida pelo cinturão. No último dia 15, Makhachev defendeu pela primeira vez o título dos meio-médios ao derrotar Ian Machado Garry por decisão unânime na luta principal do UFC 330. Logo após o triunfo, o russo citou o brasileiro como o nome mais merecedor do próximo "title shot", destacando sua atividade recente em comparação com outros postulantes da divisão.



Além do reconhecimento do campeão, Prates também revelou ter renovado seu contrato com o UFC após uma reunião com Hunter Campbell, executivo da organização. Segundo o paulista, o novo vínculo seria de longa duração e veio acompanhado da garantia de que ele será o próximo desafiante ao cinturão. Agora, ao sugerir o UFC 334 como destino, o "Pesadelo" busca transformar a expectativa em uma data concreta para o aguardado confronto.