Carlos Prates quer disputar cinturão dos meio-médios em breve(Foto: Reprodução/UFC)
A provocação acontece após uma sequência de acontecimentos que colocaram Carlos Prates em posição privilegiada na corrida pelo cinturão. No último dia 15, Makhachev defendeu pela primeira vez o título dos meio-médios ao derrotar Ian Machado Garry por decisão unânime na luta principal do UFC 330. Logo após o triunfo, o russo citou o brasileiro como o nome mais merecedor do próximo "title shot", destacando sua atividade recente em comparação com outros postulantes da divisão.
Além do reconhecimento do campeão, Prates também revelou ter renovado seu contrato com o UFC após uma reunião com Hunter Campbell, executivo da organização. Segundo o paulista, o novo vínculo seria de longa duração e veio acompanhado da garantia de que ele será o próximo desafiante ao cinturão. Agora, ao sugerir o UFC 334 como destino, o "Pesadelo" busca transformar a expectativa em uma data concreta para o aguardado confronto.
Janela curta para Makhachev
A escolha do UFC 334 também pode fazer sentido diante dos planos revelados pelo próprio Makhachev. Após vencer Garry, o campeão afirmou que pretende voltar a lutar antes do início do Ramadã, período sagrado do calendário islâmico. Em 2027, a celebração começa no dia 7 de fevereiro e termina em 8 de março, o que abre espaço para que o russo faça uma nova defesa ainda em 2026 ou, no máximo, em janeiro do próximo ano.
Com Prates ativo e Makhachev demonstrando interesse em retornar rapidamente ao octógono, o duelo entre os dois começa a ganhar contornos cada vez mais concretos. Resta agora ao UFC oficializar o próximo desafiante e definir se o Madison Square Garden será realmente o palco do encontro entre o wrestler russo e o perigoso striker brasileiro.
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