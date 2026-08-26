Cris Cyborg quer lutar contra Kayla Harrison em seguida (Foto: Reprodução)
A declaração aconteceu justamente depois de Cris Cyborg realizar a última luta de seu contrato com a organização e reacendeu uma rivalidade que se arrasta desde a época em que as duas atletas faziam parte do plantel da PFL. A brasileira voltou a acusar Kayla Harrison de evitar um confronto entre elas e aproveitou o momento para cobrar a realização do duelo.
“Você vem fugindo há tanto tempo, fugiu da PFL por minha causa e agora vem assistir à minha luta? Eu estou pronta para você. Espero que você cure o seu pescoço. Você vai lá desafiar a Amanda Nunes, mas eu estou aqui”, desafiou a curitibana.
A declaração de Cris Cyborg também movimenta as especulações sobre os próximos passos de sua carreira. Aos 41 anos, a brasileira já conquistou títulos nas cinco principais organizações por onde passou - Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator e PFL -, e agora deixa em aberto a possibilidade de continuar competindo, especialmente diante de confrontos de grande repercussão no cenário internacional.
Caso a rivalidade com Kayla Harrison avance, um eventual duelo entre as duas reuniria duas das principais atletas da história do MMA feminino. Por enquanto, porém, não há confirmação oficial sobre um possível combate, enquanto Cyborg segue avaliando seu futuro após cumprir seu compromisso contratual com a PFL.
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