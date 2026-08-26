Cris Cyborg quer lutar contra Kayla Harrison em seguida - (Foto: Reprodução)

Cris Cyborg quer lutar contra Kayla Harrison em seguida (Foto: Reprodução)

Publicado 26/08/2026 18:00 | Atualizado 26/08/2026 20:02

Após alcançar a marca de 30 vitórias no MMA e defender o cinturão peso-pena da PFL com sucesso contra Ketlen Vieira, Cris Cyborg tratou de afastar a possibilidade de uma aposentadoria imediata. Ainda dentro do octógono, após o anúncio da vitória por decisão unânime, a brasileira aproveitou a presença de Kayla Harrison na arena, em Tampa, na Flórida (EUA), para lançar um desafio direto à atual campeã peso-galo do UFC.



A declaração aconteceu justamente depois de Cris Cyborg realizar a última luta de seu contrato com a organização e reacendeu uma rivalidade que se arrasta desde a época em que as duas atletas faziam parte do plantel da PFL. A brasileira voltou a acusar Kayla Harrison de evitar um confronto entre elas e aproveitou o momento para cobrar a realização do duelo.



“Você vem fugindo há tanto tempo, fugiu da PFL por minha causa e agora vem assistir à minha luta? Eu estou pronta para você. Espero que você cure o seu pescoço. Você vai lá desafiar a Amanda Nunes, mas eu estou aqui”, desafiou a curitibana.