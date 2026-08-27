Atacante Bradley Barcola, do PSG e da seleção francesa - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Atacante Bradley Barcola, do PSG e da seleção francesaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/08/2026 12:04





A equipe francesa chegou a pedir 145 milhões de libras (mais de R$ 1 bilhão) pelo atleta, mas após o avanço nas conversas, os ingleses conseguiram reduzir o preço pelo jogador. O Liverpool chegou a um acordo com o PSG para contratar o atacante Bradley Barcola por 120 milhões de libras (cerca de R$ 839 milhões). As negociações se intensificaram nos últimos dias e ainda resta acertar os últimos detalhes, conforme o jornal 'Sky Sports'.A equipe francesa chegou a pedir 145 milhões de libras (mais de R$ 1 bilhão) pelo atleta, mas após o avanço nas conversas, os ingleses conseguiram reduzir o preço pelo jogador.

Caso se concretize, esta será a segunda contratação mais cara da história dos Reds, atrás apenas de Alexander Isak, que veio do Newcastle por 130 milhões de libras (R$ 952,3 milhões, na cotação da época).

Barcola tem 23 anos e foi revelado pelo Lyon em 2020. Transferiu-se ao PSG em 2023, consolidando-se como um dos destaques da equipe, além de ser convocado regularmente para a seleção francesa desde 2024.



Com a chegada do atacante, o Liverpool pode negociar Cody Gakpo, alvo do Manchester City e Tottenham. Além disso, o clube também mira o ponta Ismaila Sarr, do Crystal Palace, para reforçar o elenco.