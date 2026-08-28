Plata em treino no Ninho do Urubo - Gilvan de Souza / Flamengo

Plata em treino no Ninho do UruboGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/08/2026 09:16 | Atualizado 28/08/2026 09:23





A transferência do jogador deve render cerca de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) ao Rubro-Negro, pagos à vista. O time carioca ainda não se manifestou.



LEIA MAIS: Flamengo valoriza investigação sobre venda da SAF do Vasco Rio — O Flamengo fechou os últimos detalhes da venda de Gonzalo Plata para o Dínamo de Moscou na noite desta quinta-feira (27). O atleta equatoriano viaja nas próximas horas e deve desembarcar na Rússia no domingo (30) para realizar exames médicos e assinar o vínculo. A informação foi divulgada primeiramente pela 'ESPN'.A transferência do jogador deve render cerca de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) ao Rubro-Negro, pagos à vista. O time carioca ainda não se manifestou.

Relembre a trajetória de Plata

Plata tem 25 anos. Revelado pelo Independiente del Valle em 2018, acumulou passagens pelo Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha, até chegar ao Flamengo, em 2024.



Então, ele arcou seu nome na história do Rubro-Negro ao fazer o gol do título da Copa do Brasil daquele ano, na Arena MRV, em cima do Atlético-MG. Depois, também fez parte das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2025. Participou da última Copa do Mundo pelo Equador.