Leonardo Jardim perde uma peça importante para rodar o elenco entre Brasileirão e LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo
Saída de Plata pressiona Flamengo por reforço; veja opções de Jardim
Sem o equatoriano, técnico português fica com menos um atacante pelo lado direito no elenco em momento decisivo na temporada
Flamengo recusa oferta de clube italiano por defensor
Parma ofereceu 10 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus; italianos ainda colocaram 10% de mais valia na proposta
Meia assina contrato profissional com o Fla: 'Fruto de muito trabalho'
Ele está no clube desde 2019 e atualmente integra o elenco da equipe sub-17; vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029
Saída de Gonzalo Plata divide opiniões entre flamenguistas nas redes
Torcedores alternam mensagens de carinho e críticas ao equatoriano; valores da venda ao Dínamo de Moscou também geram debate
Flamengo confirma que liberou dupla para dar seguimento a negociações
Gonzalo Plata está a caminho do Dínamo de Moscou, da Rússia, e Wallace Yan, do Red Bull Bragantino; os dois não participaram do treino
Flamengo recusa nova investida do Grupo City por zagueiro
Esta foi a segunda oferta do conglomerado pelo defensor; Rubro-Negro já havia rejeitado a primeira, e manteve postura diante do novo assédio
Flamengo acerta venda de atacante para o Bragantino
Atleta, de 21 anos, negociava com o clube paulista desde o começo da temporada; operação deve render cerca de R$ 36 milhões
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