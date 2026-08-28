Leonardo Jardim perde uma peça importante para rodar o elenco entre Brasileirão e Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim perde uma peça importante para rodar o elenco entre Brasileirão e LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/08/2026 13:12

uma opção no elenco para os próximos jogos O Flamengo terá de correr contra o tempo para suprir a saída de Gonzalo Plata , negociado com o Dínamo de Moscou. A diretoria precisa buscar uma reposição para o ataque, enquanto o técnico Leonardo Jardim terá menos

A questão financeira também é uma variável importante nessa questão, assim como o fechamento da janela de transferências no Brasil em 11 de setembro. Com um valor entre 10 milhões de euros (cerca de R$ 60,1 milhões) e 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) para receber à vista, o Rubro-Negro pode abrir espaço para investir em outro nome sem estrangular o caixa apertado.



A iminente venda de Wallace Yan, que está com negociações avançadas para ser negociado ao Red Bull Bragantino, também contribui com um extra de 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões). Ainda assim, a chegada de mais um atacante não é garantida, justamente para não prejudicar a saúde financeira, caso seja necessário, diante dos compromissos a serem pagos até o fim do ano.



Quem o Flamengo pode utilizar no lado direito do ataque

Neste cenário, Leonardo Jardim se vê sem uma alternativa importante para utilizar durante os jogos. Gonzalo Plata, inclusive, foi titular nos dois confrontos com o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores.



Sem o equatoriano, as opções no elenco do Flamengo diminuem para o lado direito, restando Carrascal, Lucas Paquetá e Luiz Araújo para serem utilizados. Outro nome que poderia jogar no setor seria o de Everton Cebolinha, que está fora dos planos e negocia a antecipação de sua saída antes de dezembro, quando acaba o contrato.

Essa situação poderia ter sido diferente, caso o Rubro-Negro tivesse conseguido a contratação de Thiago Almada ou de Luiz Henrique. Uma possível nova investida pelo atacante do Zenit, inclusive, é uma possibilidade.