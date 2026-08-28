Bandeira do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Bandeira do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/08/2026 15:48

Plata está perto de se tornar reforço do Dínamo de Moscou, da Rússia. O Rubro-Negro deve receber até 12 milhões de euros (R$ 72,3 milhões) com a transferência do atacante equatoriano.

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo Adriano Fontes / Flamengo

Já Wallace Yan está a caminho do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta pagará ao Flamengo 6 milhões de euros (quase R$ 36,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Além disso, nesta operação, o Rubro-Negro receberá um jogador da base do clube do interior de São Paulo.

Wallace Yan, do Flamengo, deve reforçar o Red Bull Bragantino Gilvan de Souza / Flamengo

Agenda

O próximo jogo do Rubro-Negro será no domingo (30). A equipe de Leonardo Jardim enfrentará o Botafogo no Maracanã, a partir das 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.