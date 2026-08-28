Bandeira do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - O Flamengo confirmou que Gonzalo Plata e Wallace Yan foram liberados para darem seguimento às respectivas negociações. Os dois não participaram do treino desta sexta-feira (28), no Ninho do Urubu.
Plata está perto de se tornar reforço do Dínamo de Moscou, da Rússia. O Rubro-Negro deve receber até 12 milhões de euros (R$ 72,3 milhões) com a transferência do atacante equatoriano.
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo
Gonzalo Plata em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
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Já Wallace Yan está a caminho do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta pagará ao Flamengo 6 milhões de euros (quase R$ 36,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta.
Além disso, nesta operação, o Rubro-Negro receberá um jogador da base do clube do interior de São Paulo.
Wallace Yan, do Flamengo, deve reforçar o Red Bull Bragantino - Gilvan de Souza / Flamengo
Wallace Yan, do Flamengo, deve reforçar o Red Bull BragantinoGilvan de Souza / Flamengo

Agenda

O próximo jogo do Rubro-Negro será no domingo (30). A equipe de Leonardo Jardim enfrentará o Botafogo no Maracanã, a partir das 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Bandeira do Flamengo no Maracanã
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo
Wallace Yan, do Flamengo, deve reforçar o Red Bull Bragantino