João Victor pelo Sub-20 do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

João Victor pelo Sub-20 do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/08/2026 14:30

Rio - Em meio às vendas de Gonzalo Plata Wallace Yan , o Flamengo se recusou a negociar um jovem zagueiro da base com o Grupo City. A diretoria rubro-negra rejeitou uma oferta de 10 milhões de euros (60 milhões de reais) por João Victor, de 19 anos, segundo o perfil "Paparazzo Rubro-Negro".

O grupo de investimentos, dono do Manchester City e de outros clubes, já havia feito uma proposta pelo defensor em julho deste ano . O valor, praticamente igual ao oferecido nesta semana, foi rejeitado pelo Mais Querido na época, o que reforçou a confiança da diretoria no jogador.

Bicampeão do Intercontinental sub-20 com o Flamengo, em 2024 e 2025, João Victor já recebeu chances no time principal. Neste ano, foi relacionado para quatro partidas do Brasileirão e entrou em campo em uma delas, contra o Coritiba, no Maracanã.

Além disso, foi titular nos três jogos do Rubro-Negro no torneio de intertemporada do Algarve, em Portugal, durante a pausa para a Copa do Mundo. O zagueiro é tratado como uma das principais promessas do clube para o setor, e pode voltar a ser testado entre os profissionais nos próximos meses.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato