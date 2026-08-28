Kauã Carlos ao lado do diretor de futebol de base do Flamengo, Alfredo Almeida - Divulgação / Flamengo

Kauã Carlos ao lado do diretor de futebol de base do Flamengo, Alfredo AlmeidaDivulgação / Flamengo

Publicado 28/08/2026 20:41

Rio - O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (28), que o meio-campista Kauã Carlos assinou o primeiro contrato profissional com o clube. O vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029.

"Assinar meu primeiro contrato profissional sempre foi um sonho e é fruto de muito trabalho. Sou muito grato à minha família por todo o apoio. Agora é continuar trabalhando cada vez mais, buscando evoluir e conquistar meus objetivos no Flamengo", afirmou Kauã, ao site do clube.

Ele chegou ao clube em 2019, inicialmente para a time sub-10 do Flamengo. Kauã passou por outras categorias no clube e, atualmente, integra o elenco da equipe sub-17.