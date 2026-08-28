João Victor em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - O Flamengo recusou mais uma proposta pelo zagueiro João Victor. O Parma (ITA), assim como o Grupo City, fez uma oferta pelo defensor de 19 anos, mas o Rubro-Negro novamente não topou negociá-lo.
A oferta do Parma foi de 10 milhões de euros fixos (R$ 60,3 milhões) e 2 milhões de euros em bônus (R$ 12 milhões). O clube italiano também colocou na proposta 10% de mais valia no caso de uma transferência futura. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.
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João Victor foi titular nos três jogos do Rubro-Negro no torneio de intertemporada do Algarve, em Portugal, que aconteceu durante a pausa para a Copa do Mundo de 2026. Ele é tratado como uma das principais promessas do clube para o setor.
O defensor de 19 anos tem contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2029. Ele já foi relacionado para jogos oficiais da equipe principal - inclusive o último, contra o Cruzeiro -, mas teve poucas oportunidades neste ano.