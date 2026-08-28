João Victor em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

João Victor em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/08/2026 22:55 | Atualizado 28/08/2026 22:56

A oferta do Parma foi de 10 milhões de euros fixos (R$ 60,3 milhões) e 2 milhões de euros em bônus (R$ 12 milhões). O clube italiano também colocou na proposta 10% de mais valia no caso de uma transferência futura. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

João Victor foi titular nos três jogos do Rubro-Negro no torneio de intertemporada do Algarve, em Portugal, que aconteceu durante a pausa para a Copa do Mundo de 2026. Ele é tratado como uma das principais promessas do clube para o setor.

O defensor de 19 anos tem contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2029. Ele já foi relacionado para jogos oficiais da equipe principal - inclusive o último, contra o Cruzeiro -, mas teve poucas oportunidades neste ano.