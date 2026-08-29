Emerson Royal em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Emerson Royal em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2026 14:40

"Estou feliz com o momento coletivo do nosso time e também com o meu momento individual. Tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada completa, o que foi super importante para me condicionar melhor e entender tudo o que o clube e a comissão técnica esperam de mim. Hoje, me sinto muito bem, confiante e preparado para ajudar. Temos objetivos grandes pela frente, estamos vivos em competições importantes e queremos continuar brigando por mais títulos", disse em entrevista ao site do Flamengo.

Em junho de 2025, o clube carioca desembolsou algo em torno de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões na cotação da época) para acertar a contratação de Emerson Royal, junto ao Milan, da Itália.

No total, Emerson Royal entrou em campo em 49 partidas, anotou um gol e deu cinco assistências pelo Flamengo. Ele tem contrato até dezembro de 2028. O atleta recebeu uma oferta do Aston Villa, da Inglaterra, nas últimas semanas, mas o Rubro-Negro não aceitou vendê-lo.