Emerson Royal em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Lateral do Flamengo destaca alinhamento no clube: 'Consegui entender'
Jogador, de 27 anos, tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2028; atleta recebeu proposta de clube inglês, mas acabou ficando
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Flamengo acerta renovação de Pulgar até o fim de 2029
Jogador, de 32 anos, defende o Rubro-Negro desde 2022, sendo bicampeão da Libertadores, campeão do Brasileiro e bi da Copa do Brasil
Flamengo tem interesse na contratação de atacante do River Plate
Com a saída de Plata e de Wallace Yan, Rubro-Negro vai em busca de reposição para o setor do ataque; jogador tem contrato até 2028
Flamengo recusa oferta de clube italiano por defensor
Parma ofereceu 10 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus; italianos ainda colocaram 10% de mais valia na proposta
Meia assina contrato profissional com o Fla: 'Fruto de muito trabalho'
Ele está no clube desde 2019 e atualmente integra o elenco da equipe sub-17; vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029
Saída de Gonzalo Plata divide opiniões entre flamenguistas nas redes
Torcedores alternam mensagens de carinho e críticas ao equatoriano; valores da venda ao Dínamo de Moscou também geram debate
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