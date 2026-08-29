Pulgar em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pulgar em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2026 11:20

Rio - O Flamengo acertou a renovação do volante Erick Pulgar, de 32 anos. O chileno, que recebeu sondagens de clubes do futebol europeu e também do Oriente Médio, optou por ampliar seu vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2029.

"A renovação do Erick é resultado de uma relação construída com muito respeito entre todas as partes. O Erick está muito feliz no Flamengo, é um jogador completamente identificado com o clube, com a torcida e com o grupo. Ele sempre deixou muito claro o carinho que tem pelo Flamengo e a vontade de continuar fazendo história aqui. Do nosso lado, como representantes do atleta, sempre tivemos a responsabilidade de buscar aquilo que entendíamos ser justo para a carreira dele, principalmente por tudo o que ele construiu nesses anos de clube, pela importância que conquistou dentro da equipe e pelo nível de desempenho que vem apresentando", disse o empresário Fabio Pinto em entrevista ao "GE".

Pulgar tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Porém, a multa rescisória do chileno no Rubro-Negro era de apenas 4 milhões de dólares (R$ 20,8 milhões na cotação atual). Com isso, o clube carioca estava com receio de perdê-lo.

O volante chegou ao Flamengo em 2022. No total, entrou em campo em 171 jogos, anotou seis gols e deu nove assistências. Ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, três Cariocas e uma Supercopa Rei.