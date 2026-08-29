Aos 35 anos, Alex Sandro não consegue ter uma sequência de partidas - Adriano Fontes / Flamengo

Aos 35 anos, Alex Sandro não consegue ter uma sequência de partidasAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/08/2026 15:59

Rio - Alex Sandro deve ter sua volta aos gramados adiada. Se recuperando de problemas na panturrilha direita, o lateral treinou com bola na última quarta-feira (26) e aumentou as expectativas para um possível retorno contra o Botafogo . Porém, voltou a sentir dores e deve desfalcar o Flamengo, segundo a jornalista Raisa Simplicio.

O defensor, de 35 anos, apresentou um quadro de regressão no processo. A recuperação vinha sendo encaminhada para que ele estivesse disponível no clássico desde domingo (30), mas o novo desconforto tornou a possibilidade bastante improvável.

Alex Sandro vem sendo desfalque para o Rubro-Negro desde o dia 29 de julho, quando entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Flamengo terá outros dois desfalques

Com problemas na coxa esquerda, o zagueiro Vitão vive transição e fez trabalhos com bola nesta semana, mas também deve ser desfalque no clássico. Além dele o uruguaio Nico De la Cruz é outro que não deve jogar, com dores na mesma região que o defensor.

O Flamengo enfrenta o Botafogo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela 25ª rodada do Brasileirão, no qual o Mais Querido é vice-líder e o Glorioso é 11º colocado.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato