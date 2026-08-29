Aos 35 anos, Alex Sandro não consegue ter uma sequência de partidasAdriano Fontes / Flamengo
Alex Sandro volta a sentir dores e deve desfalcar Flamengo em clássico
Lateral-esquerdo vivia expectativa de jogar contra o Botafogo, mas apresentou regressão; outros dois atletas também devem ficar de fora
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