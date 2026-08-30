Carrascal, à direita, comemora terceiro gol do Flamengo contra o Botafogo - Gilvan de Souza / Flamengo

Carrascal, à direita, comemora terceiro gol do Flamengo contra o BotafogoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/08/2026 18:21





"Tem que seguir melhorando para fazer muitos gols. Acho que a equipe vem fazendo um bom trabalho, todos os que começam e os que entram. A verdade é que estamos todos unidos e estou muito contente pela vitória e pelo esforço que a equipe fez", disse, em entrevista à 'TV Globo'. Rio — O meia colombiano Jorge Carrascal comemorou o desempenho do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo , neste domingo (30), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta também falou do seu gol, já nos acréscimos, que selou o placar e fez o time levar os três pontos para casa."Tem que seguir melhorando para fazer muitos gols. Acho que a equipe vem fazendo um bom trabalho, todos os que começam e os que entram. A verdade é que estamos todos unidos e estou muito contente pela vitória e pelo esforço que a equipe fez", disse, em entrevista à 'TV Globo'.

Carrascal disse estar muito feliz pelo seu gol, construído em uma bela linha de passes entre o colombiano, Samuel Lino e Everton Cebolinha. "Conseguimos uma boa combinação de passes e acho que isso é o futebol do Flamengo. Isso é o que a torcida quer."



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Mirassol na próxima quarta-feira (2), às 19h30, em jogo adiado da 4ª rodada do Brasileirão.